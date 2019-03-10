司法制度是現代文明的一大神主牌，潮講司法的國家及地區愈來愈多，但是，講得好聽者，未必做得好看。司法是一把雙面刃，近期美國、加拿大、日本先後因為司法問題，鬧出國家、政府及司法制度的危機，原來雙面刃出鞘，叫得愈響者傷得愈深。



先看加拿大。去年尾加國拘留華為太子女兼首席財務官孟晚舟，成為「五眼聯盟」陣營向中國企業捅刀最犀利的一個，事後加國政府祭出司法寶刀，聲言一切運作都是司法決定，以此掩飾政治決定與反人權行為。



高舉司法大旗不夠三個月，加拿大總理杜魯多便被雙面刃割得血淋淋的，加國今年十月便要舉行大選，偏偏選前半年爆出司法干預的政治醜聞，杜魯多及其政府深陷泥沼，一邊被加國前司法部長王州迪指控杜魯多及其官員多次欲介入一宗涉貪案，事涉當地一間巨型工程公司，據說官員的行為是避免司法檢控的決定令該公司爆煲兼扯高失業率，不利選情。消息炒了一個多月，風波未息，還向政界擴散，一場政治危機已山雨欲來。



加拿大政府兩名內閣成員已經請辭，杜魯多陣營人心惶惶，選舉隊伍更是心虛捱打，十月的政權保衞戰堪憂。最尷尬的是，加拿大政府拘留孟晚舟之後，司法獨立的口號叫得很響，偏偏高層又被爆為了大選利益干預司法，政治操縱司法的鬼影及疑慮愈來愈多，最後會否賠上杜魯多的權柄與總理寶座呢？雙面刃的刀鋒果然勢不可擋。



日本也夠尷尬的。在中美貿戰中試圖兩邊走位的日本，經常拉上商業法為其貿易陰招遮擋，實際上是防華、拒華或抑華，明眼人都知。可是，被譽為百年來現代化最成功的日本，近日卻因司法制度震驚西方世界。



去年十一月，日本著名汽車公司日產的前會長卡洛斯‧高恩遭日產指控挪用公款，被拘捕之後，這名原是歐洲汽車界的名人（黎巴嫩裔法國人）否認指控，並且兩次申請保釋，但都被駁回。可是，日本檢方未檢未控，卻一直扣押高恩超過一百日，直至本月五日才獲釋。歐洲對日本司法界的操作感到驚嚇，世界亦看到日本司法毫不現代的一面，因此，聯合國禁止酷刑委員會二○一三年批評日本的刑事司法制度「還停留在中世紀」的醜事又再熱炒。一宗穿櫃桶指控，未揭幕已戳破日本現代化及司法的假面具，安倍晉三政府實在始料未及。



被司法雙面刃劏得血淋淋的還有美國。美國總統特朗普既是揮刀者，同時亦被刀劏得不輕。他被指涉通俄、涉性醜聞，其女婿、家族成員及原競選團隊成員被調查的案件多籮籮，特朗普一再對司法機關、中央情報局等調查人員展開謾罵式攻擊，或怒而炒魷式行政狙擊，把美國司法獨立玩成了舉世笑話。



最過癮的是，特朗普透過各種法律條款如三○一條款，對華、對歐展開貿易戰調查及加稅，如今，華為亦透過司法還擊，要在美國展開司法訴訟，要求覆核美國政府封殺華為是否合法。貿易戰打到司法戰，雙面刃果然不易操作。