神州觀察：疫苗問題頻頻爆　國人健康誰保障

內地屢爆問題疫苗醜聞，令國人防不勝防，而每次東窗事發，當局又總是極盡遮掩之能事，意圖息事寧人，蒙混過關，全不將民眾健康放在心上，疫苗安全實難得到有效保障。



山西臨汾市霍州市人民醫院近日被踢爆，有婦產科醫護人員擅自修改新生嬰兒接種過的疫苗批次資料，事件引發民眾恐慌，擔憂子女遭注射過期或劣質疫苗。更離譜的是，事發之後，該院產房護士長不是按程序及時查找原因，而是私下召回接種證明，將所有記錄修改一致，企圖掩蓋真相，結果只能是欲蓋彌彰。



眾所周知，內地近年問題疫苗、不合格針劑等問題氾濫成災，公眾對疫苗的信心跌至谷底，即便真的如院方所說，今次事件只是登記填寫環節出錯，疫苗本身不存在質量安全問題，然而在經過這一波錯上加錯的操作之後，只怕怎麼也脫不了此地無銀三百両之干係，試問如今在內地，哪位家長還敢輕易相信國產疫苗完全沒有問題？



內地醫院護理工作向有「三查七對」之說，打針用藥過程表面上關卡重重，步步防範，後來更升級為「四查八對」，在原有基礎上增加雙人查、患者或家屬查，以及對藥物的質量和有效期再核對。按說在這麼多道核查程序之下，根本不該發生任何閃失，但事實恰恰相反，錯誤仍層出不窮，只能說明相關醫護人員對工作漫不經心，對百姓的健康安全置若罔聞，難怪當局敢說中國的疫苗是世界上最好的，問題出在人為「掉包」上。



若只是單純的登記錯誤倒也還好，不管民眾信不信，至少不會對他們的身體造成實際傷害。偏偏一些真有問題的疫苗，防治單位、藥企及疾控監察部門每每巧舌如簧，能瞞則瞞，能騙則騙。像臭名昭著的吉林長春長生、武漢生物假疫苗醜聞，石家莊疫苗掉包等事件，當局就敢拋出「不合格疫苗無害」之偉論；上海新興萬餘支人體免疫球蛋白針劑疑染愛滋病毒，當局亦可信誓旦旦表示不會感染給使用者，真是無恥者無敵。



其實不只是疫苗問題，民眾對於當局在食藥品等各類民生安全方面的監控及問責都很失望。像山西醫院擅改資料的護士長，最終只是被撤職處理，大不了先做回普通護士，待風聲一過，說不定又能官復原職。而類似情形在內地早已司空見慣，諸如因假疫苗問題問責下台的山東省食藥監局局長馬越男，一個月後便成為山東省大數據局局長；當年三聚氰胺毒奶粉事件的問責官員，亦已悉數復出，而受毒奶粉傷害的兒童，長大後再跌進假保健品的坑裏，更是諷刺至極。



泱泱大國，連給孩子的疫苗都有假，百姓健康也不能保障，又遑論大國崛起。



