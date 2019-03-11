功夫茶：食環署長兼廁長　何愁衞生唔改善

三歲細路都知，要預防病菌傳播，沙士時期董太金句「千祈千祈千祈，洗手洗手洗手」係不二法門，但大家可能有所不知，洗手如果揀錯地方，分分鐘適得其反，所以準確啲嚟講，應該係「千祈千祈千祈，咪喺公廁洗手」至啱。



話說之前有美國網紅來港旅遊期間，懷疑因為接觸過公廁洗手液容器而感染食肉菌，差啲命仔都冇埋，唔單止令香港醜出國際，直頭係「臭」出國際。本報一向為民喉舌，急民所急，最近派記者喺包括灣仔博覽道公廁等十三個旅遊景點嘅公廁內，抽取梘液機表面以及水龍頭開關樣本，委託大學進行化驗，結果唔驗猶自可，一驗嚇死人，原來全部含菌量偏高，其中有樣本嘅細菌菌落含量，比廁板高出超過四千四百倍，仲有冇再離譜啲吖。



更加得人驚嘅係，有樣本發現所含金黃葡萄球菌唔排除可導致細菌變異，甚至造成食肉菌感染。你哋話嘞，喺公廁辦完事後洗手，分分鐘弄巧成拙，冇病都變有病！



香港公廁污糟成點，大家點止有眼見，距離五十米開外都聞得到，如果唔係臭名遠播，守財奴阿茂財爺都唔會喺今年預算案撥出六億大元翻新全港二百幾個公廁。查實現時本港公廁設備非常落後，尤其喺當局外判公廁清潔工作，一味價低者得，承辦商將貨就價，官老爺闊佬懶理，關人個關，咁搞法，花再多錢都等於將錢倒落臭茅坑。



咁點先可以改善公廁衞生呢？其實話易唔易，話難唔難，爭在官老爺有冇心嘅啫。正所謂「榜樣嘅力量無窮」，唔該食環署署長劉利群身先士卒，兼任公廁嘅廁長，親自示範如何清潔廁所。不過問題嚟嘞，劉利群只可以頂起女界嘅半邊天，剩低嘅男界邊個負責？身為「百官之首」嘅政務司司長小肥張正正係不二人選。



功夫茶有此建議，唔係冇根據㗎。林鄭奉前老頂曾蔭權爵士為「公務員生涯嘅楷模」，當年曾爵士以政務司司長兼任「清潔大隊長」，今日小肥張做「公廁大隊長」，啱數之至。再講吖，內地幾年前礦難頻發，領導實行「帶班下井」後，安全情況大為改善，雖然話礦坑不同茅坑，但港產官僚如果肯「帶班下坑」，衞生問題肯定迎刃而解，「公廁革命」成功在望。



不過嘥氣喇，港產官僚出名身嬌肉貴兼離地，連買廁紙都未知碇，更莫講話洗廁所。呢嗱，漢奸黎咪成日話唔怕踎監，最怕洗廁所嘅，港府就話買肥佬背後嘅外國勢力怕，唔敢法辦啫，捉佢去洗廁所，等市民可以消消氣，唔係咁都冇膽吖？



