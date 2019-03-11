世界視線：對盟友大敲竹槓　特朗普以勢壓人

美國總統特朗普從來沒有掩飾對盟友軍費負擔過少的不滿，多次對外揚言美國不要再當冤大頭。有傳白宮正制訂一項名為「成本加百分之五十」的計劃，要求盟友全數負責駐當地美軍的費用之餘，額外支付百分之五十作為保護費。美國對盟友大敲竹槓，再次印證歐盟理事會主席圖斯克對特氏的評價：比敵人還差勁的朋友。



據估計，盟國如要全盤滿足特氏要求，支付的費用起碼是現時的五至六倍。然而獅子大開口尚在其次，最令人難以接受的是，特氏把美軍形容得好像做慈善事業那樣，出力「扶助弱小」之餘還要出錢，因此才有被「搵笨」的說法。



但實情恰恰相反，就連撐特氏最不遺餘力的《華盛頓問詢報》也承認，美國在盟國駐軍更多是「互惠互利」的關係。例如在德國斯圖加特的基地，同時也是美軍非洲司令部的所在地，接收在作戰地區受傷的美國大兵，並肩負針對俄羅斯的功能。同樣道理，美國在日、韓的駐軍，除了針對北韓的核威脅，也有遏制中國的意圖，這本身也是華府的核心戰略利益。



此前特朗普要求北約各國增加軍費，進展並不理想，此番再度「加碼」，有人擔心一旦遭到拒絕，特氏將就坡下驢，乾脆宣布退出北約。特氏有退意確是不假，但此舉不但打破二戰後美國建構的國際秩序，更大大釋放俄羅斯的戰略空間，等於坐實「通俄」之名，勢必遭到國內強烈反對，絕非像單方面從敍利亞撤軍那樣，可以自把自為。所謂「成本加百分之五十」，更有可能是特氏「開天索價，落地還錢」的慣用伎倆。事實上，有指白宮加入了「但書」，稱如果盟國有「良好表現」，又或者在政策上更跟緊華府，可獲「折扣優惠」。大家應該記得，當初特氏提出大幅增加鋼、鋁材入口關稅，在操作上也是逐個談判，逐個擊破。



南韓最近跟美國達成軍費協議，承諾增加近一成費用，便是一例。特朗普要求北韓「繳械」不果，碰了一鼻子灰，在南韓那裏撈回一點油水，好歹算是對支持者有所交代。



