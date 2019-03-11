正論：公共醫療全崩潰　加薪難解人手荒

會哭的孩子有奶喝，如此戲碼在本港公共醫療體系一再上演。財政預算案增撥資源安撫因「谷爆」而拒絕再「捱義氣」的醫生及護士，接着醫療輔助人員亦爭取到劃一加薪百分之十二，結果引起未獲雨露均沾人士的不滿，物理治療師組織亦指人手流失率高，而薪酬低更導致士氣低落，壓力爆煲。不難預料，更多職系的「起義」將陸續有來。



公營醫療人手荒問題持續惡化，由醫護蔓延至物理治療，堪稱是全線崩潰。「物理治療起動」召開記者會，控訴醫管局非但沒有為門診服務增加人手，反而從住院服務抽調物理治療師，令問題雪上加霜。有關發言人聲稱，去年物理治療師新增人手百分之三，遠低於百分之七點六的流失率，在所有醫療體系中流失率居冠，現職物理治療師每日需要處理三十位病人，最嚴重者更要應付六十位病人，一般半小時內需要同時照顧十位病人的需要，形容是「不可能完成的任務」。



為甚麼流失率這麼高呢？原因據說是政府於九十年代將物理治療師學位化，但剛畢業的物理治療師起薪點仍以高級文憑資歷計算，約為兩萬八千元，比學士資歷的三萬一千元少三千元，亦低於私人市場的三萬多元，影響新人加入的意欲。一言以蔽之，物理治療師團體要求當局加薪以挽留現有人手，吸引新人加入，緩解人手荒問題。



正所謂，不患寡而患不均，不患貧而患不安，醫生護士獲得加薪，連醫護助理都有糖吃，物理治療師的待遇問題卻未獲當局正視，難免順得哥情失嫂意。對醫管局而言，既然無力解決人手荒問題，只好用贖買的方法來應對各個職系「谷爆」的情緒，只要物理治療師態度強硬，相信醫管局將再次跪低，反正都是使用公帑，又不是自家掏腰包，不加白不加，加了也白加。只不過，公營機構加薪，私人市場亦將水漲船高，彼此間的薪酬水平總有差距，公營醫療人員的加薪訴求也將沒完沒了，士氣永遠低落，問題永遠無解。



前線人員紛紛表達不滿，亦因為醫管局向來肥上瘦下。事實上，醫護人員需要全力爭取才獲加薪，而醫管局高層加薪從來是不聲不響。根據醫管局年報，五位醫管局高層的薪酬由一四年度的約二千一百萬元增至去年的二千七百多萬元，四年間加薪高達兩成六，人均月薪不僅高過美國總統，甚至超過特首，簡直高到離譜。醫管局袞袞諸公管理無能，加薪卻是先天下之樂而樂，難怪引起其他人的眼紅，也難怪加薪呼聲此起彼伏。



但令人質疑的是，加薪能解決前線人手荒嗎？能減少醫療事故嗎？能吸引外地人才流入嗎？當局頭痛醫腳，腳痛醫頭，公共醫療費用連年增長，惟大部分用於「吃飯財政」，病人非但未能受惠，反而成為醫護人員要求加薪的「人質」，十分無奈。看來市民及病人組織也應該加大自己的聲音，否則永遠是被漠視的沉默大多數！



