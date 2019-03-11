香港與內地，一如歐美國家，都着意推動年輕人創業。



年輕人創業應該是有熱情和創新之意，然而，年輕人缺乏經驗，缺乏對市場認識，科研技術的掌握也多是僅僅開始。識見不足，勇氣有餘，因而在創業方面需加多方扶持、輔導，但成功的機率不高。初出茅廬之輩，也難以有多大期望。



因此，推動年輕人創業，為的是甚麼呢？是讓年輕人吸取經驗，在失敗之中學習，在失敗之中成長？不過，推動他們創業，是讓他們心高氣傲，能否在失敗之中學習？抑或是挫折之後失去銳氣？



或許，各方可用孵化器和各種培訓班來培養創業者。按此道理，是否應該讓這些有意創業的年輕人先去學習，先取得適當的知識、技能、經驗，才去創業呢？拔苗助長可能浪費了社會寶貴的資源，也錯誤引導年輕人，以為只要有心創業，社會、政府或其他機構便應該資助他們嘗試，使他們容易變成志大才疏。



當然，資助創業還需要一定的競爭條件。如果各方一窩蜂地競相以資助年輕人創業作為功績，審批寬鬆，結果將會把失敗的機率放大，把失敗的消極影響擴大。



從現實條件來看，在市場競爭環境裏，脫穎而出並不容易。創業猶如風險投資，成功者千萬中未必有幾個，且風險投資不會有年齡歧視，只選年輕人，而是按項目而論，擇優投資。這屬理性的投資方法，與政府及社會資助年輕人創業，變成了政治運動、政策的時尚潮流，有着根本性的分別。



以香港社會為例，五、六十歲的專業人士退休的不少，他們本是社會的寶貴人才和知識資源，退休之時精力還足夠，經驗識見勝於不少在職者，實際上好應該讓他們從事第二度的工作生涯，鼓勵他們創業，利用他們對市場、行業、技術各方面深厚的認識，對制度的了解，以及廣泛的內外人脈關係，來轉化成創業的資源條件。



從各個角度看，這些退休人士再創業的成功機率，當比年輕人創業為高，且他們不會隨便創業，而是小心謹慎，謀定而動，更加着意於成功的機會，而不會隨便地為取得資助而創業。公帑用於鼓勵創業，放在他們身上，遠比放在年輕人身上更為有效。



在粵港澳大灣區的範疇，如果過度鼓吹年輕人創業，倒不如吸引退休人士創業。香港以及海外的年輕人對粵港澳大灣區的創業環境並不熟悉，也缺乏市場知識、技術與管理能力。相反，香港及海外退休人士卻更應該是爭取的重要目標。



政策應實事求是，不應人云亦云。