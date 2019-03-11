還在中美貿易戰正式開打的準備階段，雙方都已清楚，貿易談判只是一個切入點。貿易戰的發起方是老美，北京是被迫迎戰。特朗普政府在「美國優先」、「要擊垮威脅美國安全者」、「阻止中國崛起」這樣一個「高大上」的國策目標下開打貿易戰，貿易領域「單兵突進」的戰術背後，一定是政治、經濟、軍事、科技、外交全方位的對華進攻，否則老美就實現不了國策目標。對此，特朗普政府搞的是「陽謀」，他們的文件、講話、國情咨文、輿論宣傳早已毫不掩飾、殺氣騰騰的將此端了出來。



北京當然知道來者不善，所圖甚大；貿易戰一旦開打，就不是那麼好了的，更要在全方位做好和老美長期作戰的準備，做好可讓部分和不可讓原則的準備，爭取最好的，無懼最壞的。整體而言，北京是防守戰，我守我疆，不卑不亢，兵來將擋，水來土掩，哀兵自居，以弱示人，用不着和特朗普之流打口水戰，更不會被特朗普的貓一陣、狗一陣的信口開河、朝三暮四牽着鼻子走。因此，北京極少對這類「水炮」攻擊、滿嘴亂噴有所回應。特朗普想出風頭、逞英雄，想擺出一副主動權在握的架勢，在美國選民面前威一把，那就由他去。不過，表演得多了，他得到的多是自打嘴巴、丟人現眼、自暴其醜。



當然，中國也會後發制人，以其人之道還治其人之身。外長王毅日前回應華為狀告美國政府違憲打壓華為和孟晚舟案時表示，支持他們「拿起法律武器」、「不當沉默的羔羊」，譴責老美對中國企業實施「蓄意的政治打壓」，表示中國政府將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，維護國家和民族的正當發展權利。



儘管中美貿易戰盡顯老美的無理、霸道以及卑鄙無恥，但王毅還是要講中美之間「合作大於分歧」、「合則兩利，鬥則俱傷」，這種態度令一些人十分不解。其實，這正是中國傳統文化的要義，所謂「致廣大而盡精微，極高明而道中庸」，這樣的智慧和手段，一直運用於中美關係的長遠及當下也。