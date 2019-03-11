有朋自遠方來，不亦樂乎？澳洲當局為了推廣旅遊，吸引中國遊客，近日不惜斥資逾五百萬澳元在中國各地大賣廣告，告訴華客澳洲「不危險」。澳洲是否危險，見仁見智，但可以肯定的是，澳洲政府對華並不友善，一直將中國視為安全威脅，極盡誇張渲染之能事，如今反而跑到中國宣傳旅遊，實在諷刺得很。難道他們不怕中國遊客搞「滲透」？



這也難怪，中國早已成為全球最大旅遊客源市場，每年逾億人次出國旅遊，去年海外消費達二千五百八十億美元，佔全球旅遊總支出五分之一。預料到了二○二一年，中國遊客海外消費規模更將達到四千二百九十億美元。去年赴澳華客增長近兩成，達到創紀錄的一百四十二萬人次，成為其最大客源，面對這塊大蛋糕，澳洲政府怎能不心動？於是問題就來了，在外交和軍事方面，澳洲緊跟美國步伐，處處針對中國；但在經貿和旅遊方面，澳洲又愈來愈依賴中國市場，導致對華政策自相矛盾，既愛又恨。



類似澳洲這種首鼠兩端的國家還有不少，例如加拿大。加拿大與中國的經貿關係日益密切，中國已成為加拿大第二大貿易夥伴，但與此同時，加拿大又是美國的附庸國，一切聽從指揮，對華政策充滿敵意。尤其在「孟晚舟事件」中，加拿大充當美國幫兇，將中加關係推入谷底。最近中國海關以發現病蟲害為由，取消加拿大一間公司的芥花籽入口許可，加方氣急敗壞，直指這是政治報復。其實這沒有甚麼好抱怨的，你不仁我不義，加方侵犯在先，中方報復在後，可謂天經地義。相反，如果中方任人欺凌而無動於衷，才是咄咄怪事。



正所謂，打得一拳開，免得百拳來。中國畢竟已是全球第二大經濟體，儘管整體實力仍比不上美國，但對付美國的附庸國綽綽有餘，關鍵是該出手時就要出手，不能畏首畏尾，否則首鼠兩端的國家只會愈來愈多。