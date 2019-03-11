中國正打算向美國認輸。連日來，中美雙方都表示貿易戰接近尾聲，即將達成一致，協議內容包括技術轉讓、知識產權、匯率操控、貿易平衡等等，美方的訴求幾乎都得到滿足。只要月底實現中美高峰會，特朗普收割勝利果實，其歷史地位將堪比前總統列根。列根通過星球大戰計劃擊垮了頭號敵人蘇聯，令美國成為當今世界唯一霸主，特朗普則通過貿易戰迫使中方認輸，這將成為他競選連任的最大資本。



為甚麼中方願意成為特朗普的最大助選員？為甚麼不再堅持一段時間，拖到特朗普下台再說？究其原因，貿易戰對中國經濟構成實質打擊，中國去年經濟增長降至百分之六點五，來年經濟增長預測只有百分之六，如果貿易戰持續，對中國經濟的負面影響更大。



而最重要的是，就算拖到兩年後特朗普下台，換上民主黨執政，情況可能不會比現在更好，而是更差。說到底，一山不能藏二虎，美國坐慣了霸主地位，不允許任何競爭對手的挑戰，在針對中國方面，共和黨及民主黨高度一致，民主黨事事與特朗普較勁，唯一沒有批評特朗普的對華貿易戰，可見即使民主黨執政，中美關係也好不到哪裏去。



在中美關係史上，中共一直認為共和黨更容易打交道。毛澤東說過：共和黨是真小人，民主黨是偽君子。共和黨公開反共，有甚麼壞心眼讓人一目了然；而民主黨口頭上喊着友好，背地裏踹你，捅刀子。事實亦是如此，民主黨在民主、人權等所謂普世價值方面更高調，更喜歡搞顏色革命；反觀共和黨，更關心經濟利益，特朗普上台後下令取消奧巴馬時代為顛覆他國而設的各種民主基金，不再輸出顏色革命，不再為別人打仗，中方不拍掌叫好才怪。



兩害相權取其輕。共和黨或民主黨坐莊都是一回事，而共和黨更容易打交道，既然中方要讓步，不如將彩頭送給特朗普。