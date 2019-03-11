有關中美貿易談判的進展，在中共政壇並未引起熱議，總理李克強向全國人大提交的政府工作報告，亦沒有觸及此一重大課題。究竟是很快便有協議，抑或需要繼續談判，還是以破局收場呢？



中國國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文日前說，中美雙方團隊仍持續進行磋商，要達成簽署協議，取消所有加徵關稅，讓中美雙邊貿易回到正軌。被問到何時能簽署協議時，他說：「我是看到希望了。」有消息指三月十五日全國人民代表大會閉幕後，中美雙方會在北京舉行進一步磋商。



由於三月初在華府舉行的中美貿易談判進展良好，予人產生達成協議的「合理期望」，消息指兩國領導人或會在三月底於美國會面並簽署協議。特朗普亦於三月六日表示，雙方談判進程良好，但他又說雙方只會達成一個「好的協議」，或「無法達成協議」，意指不會達成一個不完美的協議。特朗普所謂「好的協議」，當然是指有利美國的協議，而不是雙贏的協議。美國國務卿蓬佩奧三月五日已經指出，協議必須對美國有利，並稱特朗普不會簽署「不完美的協議」。換句話說，雙方就貿易談判達成協議，是不是表示美方大獲全勝呢？這恐怕並不符合中國民族主義者的主觀願望。



三月初的貿易談判，中美雙方曾就協議的大致框架達成共識，即降低兩國的關稅，中國購買更多美國商品，並向外國商品開放一些市場。不過，一些最重要的細節仍未敲定，比如確保中國遵守協定的執行機制，以及取消關稅的時間。美國媒體的評論認為，對中國政府來說，這項貿易協議看上去不錯，因為它將可避免對經濟進行實質改革。然而，中美貿易問題關鍵並不在於貿易逆差，而是包括知識產權保護、強制技術轉移及企業補貼，如果雙方無法就以上問題達成共識，談判有可能破局。



美國主動發起這場顯示政經實力的貿易戰，特朗普也主導了整個貿易談判，而且講了很多話，但習近平的姿態卻一直放得很低，甚至在貿易談判過程中沉默寡言。特朗普、習近平二人能否在三月底或四月初，在美國佛羅里達州莊園會面並簽署協議，令曠日持久、影響中美及世界經濟的貿易戰畫上句號，恐怕還是未可樂觀。



古語云：「以勢交者，勢傾則絕；以利交者，利窮則散。故君子不與也。」意思是以權勢交友的，權勢失去了，交情也隨之斷絕；以利益交友的，利益窮盡了，交情也隨之結束。習近平很喜歡引用「勢傾則絕，利窮則散」這句古語訓示幹部，中美貿易談判不就是「勢」與「利」的角力嗎？