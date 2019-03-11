醫管局入稟向一名住院逾三年、從未繳費的內地婦人追討逾六百萬元醫療費，事件激起極大爭議，網民幾乎一面倒指摘內地婦人佔用本港醫療資源，面皮厚、賴數、蝗蟲，說話要多難聽有多難聽，卻從沒想過該名內地婦人實際面對的是甚麼問題，究竟發生甚麼事才導致今日這個局面。



根據報道，內地婦人三年多前持雙程證來港探親，不幸被小巴撞致重傷，送伊利沙伯醫院救治後情況沒有起色，幾乎跟植物人無異，後被轉送療養性質的九龍醫院住院至今。其香港八旬丈夫住在狹小公屋，家徒四壁，吃的是餿臭食物，坦言這幾年只探過太太兩次，太太已認不到人，他亦無錢為太太找數；內地婦人在港雖有子女，但子女不一定跟父母感情要好，經濟也未必寬裕。在有親人等於無親人的情況下，醫院不繼續收容內地婦人，難道要扔她出街？



入稟狀亦清楚指出，內地婦人屬於精神上無行為能力人士，醫管局能收回款項的機會微乎其微，追數姿勢大於實際。筆者並不反對醫管局的做法，畢竟內地人口太多，要是個個內地病人都湧來香港公院求醫，然後賴死不走，公院肯定陸沉。但問題是，今次的個案並不是一般內地客白用資源再走數的個案，更不同於內地孕婦衝閘闖關來港產子後走數。該名內地婦人在港遇上車禍，人生從此改寫，她可能連自己正在瞓醫院也不知道，這種「着數」送都無人想攞。網民一面倒鬧爆，明顯已被反中仇中情緒沖昏頭腦，連最基本的惻隱之心、明辨是非之心也失去。



不禁要問，要是同樣情況的主角不是內地人，而是美國人、英國人，這個人同樣無親屬理會，同樣屬於精神上無行為能力人士，只能以醫院為家，那些香港人會如此反感嗎？答案呼之欲出。仇恨令人反智，蒙蔽雙眼更蒙蔽良心，中港矛盾到底何日能化解，令人惆悵。