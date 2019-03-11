如果一個十歲孩童不自量力，揚言要寫一部新版《紅樓夢》，你道結果會如何？那定然會因為孩子入世未深，不通世故，而將情節寫得亂七八糟。打開新著，你可能會發覺賈家老太君在玩孫兒賈寶玉式的遊戲，大老爺賈赦則用林黛玉般的少女口脗在說話。



但凡成熟的作品，必須由成熟的人執筆；成熟的國家，也該由通世故的人去掌政，否則就會亂套。美國總統特朗普上台後，觀乎華盛頓的政治，便一如看孩童在胡亂改寫中國四大名著，劇情荒唐，太不近情理，有識之士看在眼裏，只會搖頭嘆息。



意大利剛宣布加入中國「一帶一路」計劃，兩國將簽署備忘錄。美國自然會感到不是味兒，但作為世界第一大國，即使不滿，也不能公開批評意國的做法不智，又說羅馬不可能從中獲得利益云云。意大利是個飽經歷練的國家，主政者也不是三歲孩童，家家都有自己的一本帳簿，「一帶一路」是否有利，人家自會盤算，不必旁人置喙。美國無端端為此事插嘴，讓人見笑的不是中、意兩國，反倒是華府，他們此舉未免太不通情理了。



林黛玉深愛賈寶玉，但當她得知寶玉最後要娶的是薛寶釵時，作者曹雪芹沒安排出一段情節，說黛玉聞訊後公開向賈府中人警告，賈薛之婚是不智的，薛寶釵將來不可能得到幸福，曹雪芹要是這樣寫，他就不是曹雪芹了。所謂「人情練達即文章」，一個人稍通世務，也會知道哪些話該說，哪些話不該說，哪些話即使想說，也只能在心中暗暗地說。



過去二百年的美國歷史，肯定是一部偉大小說，但是兩年多之前，特朗普入主白宮，由他和他的團隊續寫餘下篇章。這群白宮精英，自特朗普而下，不少人都只有十歲兒童般的世故程度，所以寫出來竟是滿紙荒唐言，一抹笑中淚，有時候看來會讓人忍不住噴飯！