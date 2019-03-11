港府要檢討醫療券有否被濫用，卻不是抱着為民、務實的作風。長者用醫療券，唔同嘅長者有唔同嘅需要，道理好簡單，有些長者長期受眼疾困擾，醫療券自然多用在配眼鏡和眼科醫生上；有些長者身體虛弱，佢信中醫的調養可以固本培元，醫療券自然多用在中醫的開支上。港府自一四年將醫療券計劃由試驗性質轉為恒常計劃後，有投訴指接受醫療券的商戶收費過高，譬如一次扣盡事主逾二千元的剩額，又譬如有視光師要長者佩戴「名貴」眼鏡，一次要三、四千元，被指「舔到盡」。若然政府查有實據，理應唔准呢啲商戶參加有關計劃，而非針對長者是否「善用」醫療券。



政府正檢討醫療券政策，消息指當局擬為視光服務金額設限，初步考慮每兩年限用一千元。有切身利益的視光師大加反對，指政府不顧實情，要檢討亦未能做到「名必有實，事必有功」；不少市民怒轟政府堅離地，兩年限用一千元係「虐老」！



其實，政府對老人的福利或是所謂「敬老」的政策，不論是醫療券、生果金、綜援、高齡長者津貼，既出之預算，政府又要多加限制，好似「生果金」，長者買朱古力買蛋糕又得唔得？唔通長者唔買生果政府就唔畀？老朽個孫女，出嚟社會做事後，每個月畀三千蚊我「飲茶」；有日我話：乖孫，阿爺好少飲茶，你嗰三千大元，我多數用嚟賭馬鋪咗草皮，不如你唔好畀啦，辜負你一片孝心！豈料佢笑笑口話：「畀得你，話之你去貼情婦或找二奶啦，哈哈哈……」老朽孫女明白嘅道理，政府高官竟然唔明！



古人說：「古之賢君，飽而知人之飢，溫而知人之寒，逸而知人之勞。」然而，今之特區廢柴高官，飽食終日，一味諗埋啲屎橋，搵老人家嚟搞，真正要去做嘅大事又懶懶閒拖得就拖，好似招呼啲假難民，五個財政年度合共燒咗港人近五十億元公帑，這不正是「善財難捨，冤枉甘心」嗎？