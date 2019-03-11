香港電台的新大樓計劃至今未有施工時間表，惟港台向立法會提交文件，申請將副廣播處長（發展）編外職位轉為副廣播處長（行政及發展）常額職位，而該職位主要職責之一，正是負責領導和統籌興建新大樓事宜，以及監督跟進審計報告建議的改善工作，該職位的薪酬福利涉款每年平均逾三百六十四萬元。



二○一四年，香港電台向立法會提交造價六十六億元新廣播大樓的撥款申請，但因為造價太高而被否決，其後與政府化驗所興建聯用大樓計劃又終止。市民質疑，現在還未看到改善港台的通盤計劃，新大樓工程更完全沒有施工時間表，亦未有部門願意與香港電台合作建立新大樓，因此未見到開設常額職位的需要，港台須更清楚交代開位的成效。



立法會議員不斷在追問商務及經濟發展局原定於今年年中拍賣5G頻譜，有關修例建議何時提交至立法會，豈料當局只關心香港電台的新職位一事，完全不能接受。



審計報告早前批評香港電台製作的節目雜項偏多、成本高昂、收視率低，更質疑港台外購節目繞過政府監管機制。其中港台教育電視幼稚園和中學的收視率分別大跌百分之六十六和三十八，但製作成本高昂，每小時計成本由二○○八至○九年度的七十七萬元，增加至二○一七至一八年度的一百五十八萬元，十年間成本增加逾倍，各界嘩然。



香港電台不能把所有問題歸咎於沒有六十六億元的新大樓或資源不足，應檢視採購程序機制，增加監管和透明度，以及採取措施解決收視率低的問題，避免浪費珍貴的廣播資源，以釋除公眾疑慮。港台要求開位，即是表現欠佳卻要求增加資源，不合情理。



筆者認為開設常額職位爭議眾多，港台應研究改變資源分配，例如研究教育電視是否還有需要製作，將資源調動到其他工作。