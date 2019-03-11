中國大陸官方日前公布今年的國防預算是一萬一千八百九十九億元人民幣，比去年增加百分之七點五，約合一千七百七十億美元，軍費支出居全球第二，僅次於美國。台灣軍方近日則證實已正式向美國提出要求，擬採購六十六架F16V戰機，加強台灣東部的防衞力量。戰機價格加上機師訓練、彈藥等開支，估計需要支付高達一百三十億美元。兩岸似乎大有展開軍備競賽之勢，未來台海或成為亞太最大火藥庫。



台灣民進黨政府以及軍方高層近期不斷渲染兩岸戰爭話題，恫嚇台灣民眾，升高兩岸敵意，為蔡英文明年競選連任鋪路。而美國也持續攪局台海，又派軍艦穿越台灣海峽，美軍高官和國會議員頻頻批評大陸威脅台灣，令台海緊張局勢不斷升溫。台灣此番以甚至貴過F35隱形戰機的價格購買F16V，或也是對美國的回報。



據媒體引述台灣軍方解釋，購買這批戰機，是因為若兩岸爆發戰爭，制空權最重要，尤其是解放軍軍機近年頻頻繞島巡航，對台威脅逐漸增大。然而，增加這批戰機後，台灣未必就能擁有台海制空權。據報道，台灣空軍現有三百二十多架主力戰鬥機，包括F16、經國號和幻影2000，雖屬於較先進戰機，但大陸負責對台方向的東部戰區所部署的殲10、殲11、蘇30、飛豹、殲16等戰機，至少超過四百架。



顯然，即使台軍增加六十六架F16V戰機，在數量上仍處於劣勢，何況解放軍還部署有數十架最先進的殲20隱形戰機。近日有衞星照片顯示，大陸有四架轟6K轟炸機已進駐距離台灣僅四百五十公里的廣東興寧機場，表明南部戰區空軍亦有對台任務，另有上千枚瞄準台灣的彈道導彈，在狹窄的台海空域，台軍靠增加這批F16V戰機根本就難以取得優勢。



事實上，在美國興風作浪下，台灣民進黨政府今年初就曾宣布計劃持續增加軍費預算，估計到二○二五年，台灣年度軍費預算至少增加兩成，增加預算的理由，除了大陸軍力近年快速成長，使兩岸軍力失衡的情況日益嚴重，恐怕美國不斷要求台灣購買武器才是主要原因，而購買武器自然還可以合法黑箱作業。



只不過，以擴充軍備作為威懾大陸的手段，非但無法保障台灣的安全，反而更增加台海陷入戰爭的風險；尤其是，台灣是全世界唯一軍費開支只針對大陸的政治實體，大陸絕不可能坐視不理，台灣擴充軍備只會進一步刺激大陸發展軍備。



有人說，軍備競賽會拖垮經濟，前蘇聯就是前車之鑑，但大陸似乎並不擔憂，甚至可能很樂意與台灣競賽，因為大陸GDP是台灣的二十二倍，軍費是台灣的十六倍，國力根本就不是當年前蘇聯能比，且有完整的軍工體系，成本並不太高。而台灣只能依靠購買武器，還要承擔昂貴的維護費用，與大陸軍備競賽，除了影響經濟，別無他利。



顯然，台灣若寄望靠維持與大陸軍力平衡，則永遠不能取得平衡，幻想美軍介入保護，更有可能失望，惟有尋求非戰爭方法，和平解決兩岸爭端。