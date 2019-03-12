正論：低級犯錯數不清　港府管治無靈魂

號稱「三不管」地帶的九龍寨城早已走入歷史，如今香港又出現「四不管」地帶的遊樂場地，且多達四百五十處。拜康文署官僚「低級犯錯」所賜，人們在這些遊樂場吸煙、擺賣、吹拉彈唱等全部無王管，可以為所欲為，這是對香港自詡法治之區的莫大諷刺。



康文署管有逾一千七百個公眾遊樂場地，其中四百多個未按照《公眾衞生及市政條例》的要求，於土地註冊處存放有關場地的圖則，法律程序未完善，涉及《吸煙（公眾衞生）條例》等四個條例。多年來康文署一直懵然不知，也一直在有關場地採取執法行動，原來，吸煙等行為並不犯法，執法才是犯法，實在諷刺。康文署如今如夢初醒，叫停在有關場地的執法行動，換言之，這四百多個場地目前處於法律真空，若有人在此地吸煙、擺賣，或者大媽移師這些地方舉行唱歌等表演，當局根本無奈其何，遑論票控罰款。



而此醜聞的另一大後遺症，就是過往的執法行動全部於法無據，被執法、罰款者有權反控政府。事實上，已有身兼大律師的立法會議員指出，即使當事人曾犯規，但因一罪不能兩控，法例不完善下有權「翻案」，呼籲有需要的市民可聯絡其辦事處尋求協助。統計數據顯示，過去五年間，康文署在有關場地內涉及吸煙的檢控行動就有二十九宗，而在公園內踩單車及在公園內移除植物被檢控的有十一宗，這些人有權控告政府亂執法並索償。



民國時代的軍閥張宗昌家大業大，外號「三不知」，即不知道自己有多少財產、不知道自己有多少老婆、不知道自己有多少子女，如今的康文署亦作如是觀，同樣是家大業大，不知道自己轄下有多少公眾遊樂場地，不知道有多少場地未完成土地註冊程序，不知道過去的執法行動完全是「非法行動」。有人直斥康文署「荒謬」，犯下「低級錯誤」。其實，事件不僅荒謬，更是康文署胡混度日、港府管治無心無肺無靈魂的又一證明。



說起犯「低級錯誤」，其他部門不讓康文署專美。以律政司為例，將「不誠實取用電腦罪」當作「百搭」罪名，將洩露考題、偷窺偷拍等風化案一律以此論罪，結果被法庭直斥不知手機與電腦的分別，導致不少被告有機會脫罪。社民連主席吳文遠年前以「臭魚三文治」襲擊梁振英，但因律政司張冠李戴，控告錯誤，間接幫被告打脫官司。再以去年財政預算案選擇性派錢為例，未能博取掌聲，反而招來罵名，原因就是港府連派申請表這麼簡單的事都搞到一塌糊塗。至於特首林鄭月娥不知道如何使用八達通以及向非法行乞者派利是，則印證何謂沒有最低級，只有更低級。



「低端人口」這個詞曾在內地引起爭議，但若說常犯低級錯誤的港府官僚是「低端人口」，港府是「低端政府」，相信沒有人會反對，回歸以來香港亂象叢生，何足為奇。



