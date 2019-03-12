神州觀察：虐狗歪風煞不住　立法保護待何時

上海大學全球問題研究院執行院長郭長剛日前提案呼籲政府立法保護伴侶動物，建議把家犬列為伴侶動物予以保護，提升中華文明的全球影響力。這是內地學者罕有公開要求官方立法保護狗狗，背後反映的是內地社會虐狗殺狗之風盛熾，動物愛護者忍無可忍。



就在郭教授提案之際，內地網絡瘋傳一則虐狗視頻，片中男子狂毆小狗，打到狗狗嘴鼻流血，甚至濺到地面和牆上。片中可見，小狗被綁起來壓在廁所，嘴巴則被膠紙綑綁，施虐男子揮舞拳頭重擊，表情流露出喜悅，更自鳴得意稱「兩拳就打死了」，而小狗趴在地上氣息奄奄。該男子隨後將影片上傳到社交平台，引發眾怒。



狗是人類的忠實朋友，善待犬類是人類文明社會的基本要求，也是衡量一個國家道德程度的標誌之一，但凡有點人性良知和道德教養，就不會做出虐狗這種事情。可悲的是，內地總有一些人將虐狗當作享受，各種令人髮指的虐殺血腥事件頻頻上演。隨便上網搜索，有關國人虐狗的新聞和視頻數不勝數，包括劏狗、打狗、燒狗、燙狗，沒有做不到，只有想不到，背後折射出的是殘忍冷血，暴露出中華民族的劣根性。



有人說，看一個民族如何對待動物，可以看到這個民族是否文明，以此標準觀之，中國距離文明二字仍然相當遙遠。更可惡的是，在沒有道德底線下，不少國人甚至地方政府竟然為虐狗殺狗找理由，認為人類食狗和食豬、羊、雞、鴨並沒有分別，甚至說食狗肉是傳統，是中華美食文明的一部分，以致每年夏至在廣西玉林舉辦的狗肉節，更是狗的受難日，數以萬計狗隻慘被屠殺，慘不忍睹。



無奈的是，一宗宗的虐殺動物事件，除了憤怒和譴責，全社會幾乎無能為力，目前內地對虐待動物並無明確法律法規處罰，只能從道德層面上譴責。而虐待事件之所以頻繁發生，除了反映社會愚昧，亦是當局長期袖手旁觀的結果。目前全球已有一百多個國家出台了有關反虐待動物的法案，但內地至今卻是空白，同時對於寵物繁殖、領養放任自流，衍生大量流浪貓狗、疾病傳播及虐待屠殺的問題。



事實上，虐狗本身就是一種心理病態，經常施虐者極易形成反社會甚至反人類型人格障礙，隨時有可能做出危害社會和百姓人身安全的犯罪行為。另一方面，據統計，內地每年有上千萬狗隻被食用，其中七成是偷盜搶奪的寵物狗，而偷盜的主要形式是毒鏢毒殺，不僅涉及食品安全和人身安全，更直接影響社會治安。



顯然，當局如不盡快立法遏制虐殺動物事件，勢必帶來愈來愈多的社會治安問題。



