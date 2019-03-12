世界視線：大停電迷霧重重　委國活在黑暗中

委內瑞拉全國大停電已持續多日，廿三州有廿二州陷入黑暗，政府下令停課及停止商業活動，不但造成重大經濟損失，也危害社會秩序及民眾安全，報道指有廿八名病人因醫院停電而喪命。馬杜羅政府指摘是美國聯同反對派暗中策劃的「電力戰爭」，意圖製造混亂助反對派領袖瓜伊多奪取政權。委國盟友古巴直斥大停電是一場恐怖襲擊，點名指美國國務卿蓬佩奧及參議員魯比奧「預知」事件故反應迅速，並表明會代委國出頭向聯合國申訴。



委國政府運作不善，發電站常有故障，停電並非新鮮事，但這樣大規模卻前所未見，政府稱因水電站大壩受攻擊引起，經兩日搶修本已恢復七成，但又再受網絡攻擊前功盡廢。瓜伊多把所有問題都歸咎政府失職，煽動群眾上街要求馬杜羅下台，在首都加拉加斯和防暴警察發生衝突。如果停電繼續下去，委國局面恐一發不可收拾，到時正中瓜伊多下懷，委國愈亂他這自封臨時總統才有更大機會篡位。



大停電本身已不尋常，更奇怪的是瓜伊多不理禁令出國游說各國支持他搞政變，回國已一星期，不但沒有被捕，甚至人身自由也如常，整天在網絡發文攻擊政府，而馬杜羅這個正莊大總統，卻好像怕了瓜氏，「神隱」了一段日子，連大停電也沒有出現指揮救亡工作，僅在上周六公開答謝軍隊支持。瓜伊多洋洋自得，指馬杜羅陷入矛盾泥沼，不知如何面對國民。一山不能藏二虎，更何況一國有兩個總統，馬杜羅可以忍受瓜伊多如此挑釁，實在耐人尋味。瓜氏敢冒險回國，當中可能有安全保護罩，外人實難以猜透。



委國現在夜夜一片漆黑，和政局一樣看不清前路。停電或許短期內能修復，但國民不但需要照明，更希望是政治重現光明。馬杜羅政府阻止人道救援物資輸入，令水深火熱的人民怨氣更深。委國二月的民調指超過八成三受訪者支持反對派掌政，較去年十二月的七成六上升。不是瓜伊多值得信任，而是現政府已失去民心，像失效的舊電池，最終難逃被拋棄命運。



