功夫茶：無牌導遊易搵錢　大學淪陷成景點

「孟母三遷」嘅故事，相信大家都耳熟能詳。孟媽媽其中一「遷」，就係由嘈雜喧嘩嘅街市搬到去學堂附近，結果個仔嘅成績果然突飛猛進，可見寧靜環境對學習幾咁重要。可惜吖，今時今日香港地連「學堂」本身都烏煙瘴氣、嘈喧巴閉，真係孟母翻生都冇符！



話說近日有唔少喺本港大學讀書嘅內地生，以「分享留學體驗」為名網上招客，部分更打正「女神與你分享那些校園趣事」旗號，令人想入非非，聽講每個鐘賺成千銀，日賺五千，認真和味。本報記者以遊客身份進行直擊，參加其中一個港大鴨仔團，浩浩蕩蕩十幾人喺頭戴鴨舌帽嘅男導遊帶領下，一邊開行擴音器講解「行程」，一邊四處游走課室走廊影相留念，當正自己屋企一樣，睇到班學生眼都凸埋。



咁都未算喎，成班團友喺大學校園飯堂開餐，唔單止佔用位置，仲佔用埋點餐機，對學生造成好大滋擾。講真，大學飯堂食嘢平過街邊餐廳多多聲，原意係用公帑補貼學生，家陣變成補貼街客，點講都講唔通喇，吓話！



港大七國咁亂，中大情況亦唔好得幾多。學生餐廳經常坐滿六、七枱內地客，幾乎包場咁滯；校巴座位好多時亦畀團友霸晒，同學們反而要企足全程，咁搞法何止反客為主，難聽講句直頭係鵲巢鳩佔吖。



係人都知，一般大學校園自成一角，就係貪佢同市區有所區隔，學生正常學習生活免受干擾。家陣大學校園淪為旅遊景點，咁不如直接搬去旺角銅鑼灣鬧市上堂冇咁嬲，起碼交通都就腳啲、食嘢都方便啲吖。



點講都好，大學始終係讀書研究做學問嘅地方，唔係旅遊景點，更加唔係人流如鯽嘅街市，冇可能好似冇掩雞籠咁，由得外人自出自入。好似北大等內地著名學府咁，好多都門衞森嚴，謝絕遊客；又好似好多韓片取景嗰間首爾女子大學咁吖，一樣大大隻字標明「禁止遊客出入」，可見大學限制外人參觀，係國際通行標準。



當然喇，講乜都假，最緊要都係依法辦事。正如法律界人士話齋，有關網上平台同無牌導遊有機會違反《旅行代理商條例》，外地學生接受有薪工作，更加有機會違反《入境規例》，當局大條道理揸正嚟做，甚至好似美國咁，直接取消學生簽證。再講吖，無牌導遊根本唔會買保險，旅客出起事上嚟，盞自己蝕底嘅咋。



黃台之瓜，何堪再摘。大學校園紛紛擾擾，三天兩頭唔係衝擊就係抗爭，已經容不下一張安靜嘅書枱，再畀班遊客嘈多兩嘈，仲成世界嘅！



