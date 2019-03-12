九七回歸後，粵港澳大灣區的發展規劃，「一帶一路」的建設，香港都有一個定位的挑戰。定位不僅是經濟，也應包括其他方面。「一國兩制」規定了香港在一國之內與內地在制度上可以有差異，但差異的大小，並不是由香港任意決定，而是中央政府可以容許多少，容許的關鍵是香港不同的一制對中國整體是有利抑或是有害？利、害的程度如何？



過往似乎有主權換治權的情況，自佔中的顏色革命企圖之後，香港問題已成中國國家安全的問題，國家安全便成為香港自治的限制。一涉及國家安全，中央政府必然干預，「一國兩制」並不能成為政治的護身符。香港採取怎樣的資本主義，或讓英國掌控香港普通法的司法制度都可以，但是不能以資本主義或司法制度衝擊國家安全。



國家安全的首要必然是禁制任何地區的政治獨立，脫離中國。因此，反藏獨、疆獨、台獨以至港獨，沒有任何妥協的餘地，特別是在現有政治體制下，任何地方政府都不能縱容獨立分裂的言行。台獨可能有些特別，但中央政府是準備統一兩岸來滅絕台獨，問題只是甚麼時候採取行動，只是早晚的差別。



因此，在中國之內的香港定位，絕對不能成為反中反共、顛覆內地的基地。也因此，即使在「一國兩制」下，也容不了港獨，或任何庇護反中反共、顛覆內地的言行。這不關乎言論自由、政治自由乃至宗教自由，任何主權國家都有權責維護國家主權的完整，禁制叛亂行為。



或許，有些人可以不認同中國，放棄中國籍，入籍他國，或從出生便是外國國籍，他們可以不接受中國的主權，也可以因各種理由從事顛覆中國現時政權的活動，但是，香港還是中國的國土，受中國憲法規限，從事顛覆中國政權便屬敵對行為，中國政府有權責懲治禁制，驅出國境以外。



中國再不是晚清民初的弱國，容忍外國的治外法權。也依國際公約、聯合國憲章，不可能讓一國，包括它的子民，以任何理由在別國從事顛覆活動。若這些人還想顛覆中國政權與制度，就讓他們遠離中國的領土，否則中國必然懲處。



香港的「一國兩制」，不可能拒絕二十三條立法，把香港定位為顛覆、攻擊內地的基地。這不是民主、自由的問題，而是承認中國的主權與否的根本性問題，沒有任何妥協的餘地。



當前逃犯修例的爭辯中，還是有不少人妄圖在香港建立反中反共基地，推動港獨，二十三條立法便只能加快不能拖延。