對於台灣明年大選，北京當然希望民進黨敗國民黨勝，這對實現兩岸和平統一有利。不過，北京更清楚，這個「有利」相當有限，不可估計太高。國民黨若上台，能做到的大約也就是回到當年馬英九執政時的重拾「九二共識」，還是要用「不統、不獨、不武」拖字訣，永遠維持現狀，搞「隱性台獨」，把北京的和平統一目標一代一代拖下去。這種做法，十幾年前兩岸可以興高采烈的大玩特玩，十幾年後，國民黨還想玩，北京是不會再有多大興趣陪玩了。



「習五點」的提出，探索「一國兩制台灣版」的提出，說明北京對處理兩岸統一問題有了更高的要求，這對國民黨、民進黨還是甚麼人上台執政，都是一樣的。北京當然也知道，現階段台灣方面無論甚麼黨、甚麼人掌權，都不可能短期內有官方或官方授權的機構來談「習五點」涉及的問題，更不可能談「一國兩制台灣版」方案。不過，吸引盡可能多的台灣「民間團體和人士」對此展開討論還是有戲的，「輿論先行」嘛！



台灣不是民主自由社會嗎？不是「言論自由」冠絕亞洲嗎？那麼好，北京正可利用這點呼籲「探討」。果然，「習五點」發布後，台灣就有社團和人士圍繞「一國兩制台灣版」發表「高見」，還說要「找出更好的方案」。不過，他們立刻飽嘗執政民進黨官員和立委的棍棒，罵他們「賣台」、「通共」、「危害國家安全」，應「繩之以法」……



當然，這些都是丁點小事。「習五點」和探討「一國兩制台灣版」的提出，即時影響最大的，是明年台灣大選，必然成為參選者爭取選票的最大話題。長期以來，民進黨最喜歡操弄「統獨話題」，最能以此大撈選票。而國民黨則處處被動，步步「棄統」，馬英九參選時還刊登「台獨是選項」的廣告。



經過這樣的調整和台灣民情的變化，近年「統獨話題」已效應降低，去年「九合一」選舉時幾乎失效。今次「一國兩制台灣版」為統獨議題注入了新因素，看似爭論應再起，不過，既然台灣兩大黨和逾八成人反對「一國兩制」，參選者對此有甚麼好爭好辯的呢？議題能熱嗎？