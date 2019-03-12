當國際輿論普遍認為中美貿易談判有望達成協議時，美方忽又傳出負面訊息，多名鷹派官員大潑冷水，特朗普也揚言如果無法達成很好的協議，他將不會簽署。美方此舉也許是一種討價還價的策略，企圖以退為進迫使中方作出更大讓步，但也有可能是談判最後關頭確實遇到繞不過的坎，未必能順利達成協議。不管真相如何，都意味着前景未可樂觀。



對此，中方顯然已經做好心理準備，據說原定三月底舉行的元首峰會，可能延至四月舉行，在峰會日期還沒正式確定下來之前，一切都有可能發生。更何況，美方一向言而無信，反覆無常，即使雙方元首會面，也有可能中途離場，正如美朝峰會不歡而散一樣，特朗普可以撕破臉皮，中國領導人可不想面對這種尷尬場面。所以說，相見爭如不見，如果雙方無法肯定達成貿易協議，元首峰會就不可能順利舉行。



有美國高官擺出一副滿不在乎的姿態，聲稱希望與中國達成一項好的協議，但不會操之過急，這分明是言不由衷。實際上，美方不斷叫嚷，特朗普及其手下高官輪番上陣，七嘴八舌，反觀中方則沉默得多，除了偶爾回應記者提問之外，幾乎沒有任何公開評論，好像根本沒有貿易談判這回事。到底是哪一方更沉不住氣，更急於達成貿易協議，答案已寫在牆上。



可以這樣說，中美雙方基於各自的考慮，都需要停止貿易戰，但又無法化解彼此的分歧，這就注定了貿易糾紛將會長期存在，即使雙方達成協議，也只能換來短暫的停火。畢竟，美國發動貿易戰主要目的並非為了追求所謂的貿易平衡，也不單單是為了追求經濟利益，而是為了遏制中國崛起，這是關乎雙方未來國運的博弈，矛盾是不可調和的。因此，不管中方如何妥協讓步，如何購買美國農產品，都無法令對方收手；只有不卑不亢，據理力爭，才有可能令對方乖乖坐在談判桌上。