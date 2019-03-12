美國仍然是世界霸主及西方世界的帶頭大哥，但無可置疑的是，這位帶頭大哥因為自私自利兼實力下降，對小弟們的影響力大不如前。君不見，美國千方百計封殺「亞投行」，英國卻抗命加入；美國全世界抵制華為，法國卻犯顏採用華為的5G技術；美國發動盟友圍堵「一帶一路」，意大利又成為一塊倒下的骨牌。



中國六年前推出一帶一路戰略，從遠東通到歐洲的基建投資高達九千億美元，不少沿線國家欲分一杯羹，目前已吸引到十三個歐洲國家加入，多為東歐及北歐國家，但意大利的含金量不同，它的加入，將是中國首次贏得一個歐盟創始國以及被稱為西方大國俱樂部的G7成員國。據報道，習近平月底訪問意大利期間，雙方將正式簽約，四月份中國舉辦新一屆絲路高峰會，包括意大利總理在內，將有至少三十個國家的領導人共襄盛會。



對於意大利率先加入一帶一路，美國當然不高興了，強調意大利不該為中國站台，因為這有損意國經濟，亦不利其國際形象。美國對意大利之不聽話感到惱火，本來不足為奇，但公開教訓一個主權國家該做甚麼、不該做甚麼，何止有損風度，更是氣急敗壞。正所謂，天下熙熙，皆為利來，美國可以同中國做生意，為甚麼意大利就不行？意大利人不是傻仔，決定加入一帶一路前必有精心評估籌劃，美國人憑甚麼指指點點？



不可不知，意大利是一個文明古國，當年羅馬帝國馳騁世界，美國還不存在呢！其實一帶一路對意大利人並非新事物，早在公元十三世紀，亦即中國元朝期間，意大利人馬可孛羅就曾順着絲綢之路到訪中國，回國後寫了一本遊記描述東方帝國的輝煌，此書影響深遠，刺激歐洲人為尋求東方財富而環球探險，發現了「新大陸」。換言之，美國得以出現，多虧了馬可孛羅的絲綢之路之行，美國批評意大利可謂恩將仇報。