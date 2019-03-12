明年台灣大選民調支持度最高的高雄市長韓國瑜，昨日在一個廣播節目中透露，明年大選不在他考量之內，不會在四月領表登記黨內初選，他會做滿四年高雄市長任期。



上台應念下台時。韓國瑜表示，他上任高雄市長第一天就在想下台的那一天：「我任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我？」被問及如果繼續有人拱他參選，或是國民黨徵召他出選時，他說：「我不想去思考這麼多權謀，不管國民黨、民進黨、甚至是台北市長柯文哲，要思考的是現在人民到底要的是甚麼，台灣的競爭力不停下滑，不客氣的講，下一代台灣年輕人會更苦。」



理有是非，勢有順逆。很多時候，理與勢並不相應，理為勢所掩，即所謂形勢比人強。然而，據理以造勢，理勢相應是歷史的鐵律。韓國瑜是否選總統，國民黨內固然有不同意見，而韓國瑜陣營亦莫衷一是，主張他參選的理由當然是「國民黨必須提名能夠贏的人出來選，從正在劣勢的民進黨手上奪回政權」，反對者則認為韓國瑜剛剛上任市長，高雄市百廢待舉，「最關鍵是讓高雄衝起來」，兌現他的選舉承諾，明年帶職或辭職參選總統「都沒有正當性」。按照韓國瑜昨天的講法，要做滿四年市長，不會旁騖，從「道理」的角度也許可以解讀為他在乎參選總統的「正當性」。那麼，在盱衡政治現實和政治「形勢」之後，他是不是也認為民進黨必敗，柯文哲亦無勝算，沒有他，國民黨也可贏得大選呢？



不過，政治是變數多於常數，更何況政治人物反口覆舌已成人們的「套板印象」，現任行政院長蘇貞昌做了兩任八年新北市改制前的台北縣縣長，誓神劈願不會再選，去年底還不是老驥伏櫪，參選新北市長，結果輸給國民黨的侯友宜廿九萬票，有人謔之曰：「欺騙神明的懲罰」！



民進黨敗象已呈，是國民黨奪回政權的最好時機，豈能不以目標為本？從國民黨中央回應韓國瑜不會領表參加黨內初選的說法來看，韓在國民黨明年大選的部署仍舉足輕重。國民黨發言人歐陽龍說，尊重韓國瑜的說法，畢竟很多事情都需要個人有強烈的意願，而他也有自己的使命感以及對高雄市民的承諾。不過歐陽龍說：「韓國瑜要不要選牽涉到三個面向，第一個是他個人意願，我們必須尊重；第二個是高雄市民的想法，這是韓國瑜會在乎的；第三是全體國民的想法，全體國民、國民黨支持者，或是泛藍等中間選民希望他出來。」他認為，現在離總統初選還有一段期程，是不是會去領表，現在的選舉局勢瞬息萬變，「每個人的心也瞬息萬變，未來的事情還是很難說」。