「毒品害人，影響一生」這句政府禁毒宣傳口號，竟然由社會地位崇高的醫生來演繹，不能不說是充滿黑色幽默。屯門醫院一名急症室副顧問醫生疑當值期間Take嘢致神志不清，被同僚捉去驗尿後證實體內含有大麻，院方臭聞密冚兩日，直到第三日才報警，涉事醫生前途盡毀。事件震驚全城，連醫生也如此墮落，香港不是撞邪是甚麼！



香港近年諸事不順，怪事連連，君不見，去年颱風山竹襲港，將香港吹到樹塌路陷，港府善後無能，更將香港文明城市的外衣撕毀；過去引以為傲的基建風光不再，延誤超支不斷，質量問題頻爆，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，單是沙中線醜聞不知伊於胡底，香港猶如危城。如今又爆出公院醫生吸毒，沒有最瘋狂，只有更瘋狂，尤其是公院醫療事故本已層出不窮，如今看來，更匪夷所思的事情恐怕還在後頭。



在傳統刻板印象裏，吸食大麻大多是廢青或墮落明星專利，想不到飽讀聖賢書、賺錢能力高、人人稱羨的醫生也淪落至此，這一點才最叫人吃驚。據知迷幻醫生近日與妻子鬧離婚，壓力過大，因此染上不良嗜好；又有指迷幻醫生乃種植高手，大麻也是自家生產，不假外求，市民愈聽愈心驚。試問連醫生都其身不正，不能自救還談何救人？



早前才有一宗男護士疑追更過勞猝死事件，警方事後在男護士家中檢獲冰壺，懷疑其死因並不簡單。到底本港還有多少迷幻醫生、迷幻護士，過去又有沒有病人遭迷幻醫護誤診，只有天曉得，病人只能自求多福。



古人說，世道衰微，邪說暴行有作。港府不缺錢，偏偏香港亂象叢生，施政一塌糊塗不用說，醫生吸毒、警察偷錢、子弒父、母殺子、情殺兇殺、離奇車禍……不勝枚舉。更別說面對洋奴漢奸，港府恐洋症發作，只能被人牽着鼻子走。香港撞邪了，而且邪足廿二年，誰能救救香港？