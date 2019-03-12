筆者有些年長的親人，每隔兩年就從外國返回香港一次，順道會使用醫療券，幾乎每次都有不愉快經歷，最新一次就是與配眼鏡有關。



先說再上一次老人返港，到牙醫處說好要補好所有牙齒，護士先查看醫療券所剩金額，醫生隨後開始補牙，補完了剛巧用光所有醫療券，但偏偏剩下最壞的牙齒未補。老人問醫生，對方說快到新一年了，你將有新一批醫療券，過兩個月再來，才替你修吧。老人為之氣結，但也心清眼亮，知道即便下年再去光顧，到時醫生除補那一隻壞牙外，恐怕又會告訴他發現新的問題牙齒，定然要將新的醫療券用盡為止。



老人家後來自己付錢找別的醫生，把牙齒全部修好了，他三個月前又返港一趟，今次就見識了眼鏡店盤剝長者醫療券的技巧。他配了一副價值四千多元的眼鏡，這可能是這位八十多歲的老人，一輩子為自己買過最貴的東西了。老人光顧一家大型連鎖眼鏡店，我也曾在這類店舖配過眼鏡，知道除非指定要用名牌眼鏡框，否則是用不着四、五千元配一副的。



老人一進店，職員先向他取身份證，查到尚有四千多元醫療券，對方見獵心喜，於是就開展行動，攀關係、出美言，甚麼方式都用，而更高明的手法，是整個過程耗上三數小時，作疲勞轟炸，使你不由得不入套。筆者未有資格領醫療券，我配眼鏡是用現金的，記得上次光顧，由選購到驗眼再到結帳，只消半小時便行。



最後，老人不但用盡了四千多元的醫療券剩額，就連從別處得來的優惠券都得花光，初時還說要再補現金數百元才行，老人堅持拒絕，職員才說可另選一款低價點的鏡片而作罷。



以此觀之，長者醫療券肯定有被濫用，故政府除加強監管外，更重要是應加強宣傳，以提醒長者在消費過程中，容易碰到的各種陷阱。