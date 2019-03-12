中國新一年軍費增長百分之七點五，達到一萬一千八百多億元人民幣（約一千七百七十億美元），但比起去年百分之八點一的增幅減少。軍費主要用作三方面：一是支持國防和軍隊改革，推進國防和軍隊現代化；二是推進軍民融合，做好資金保障及配套；三是完美優化安置制度體系，落實退役軍人待遇保障。此外，今年又是全面的「維穩年」，國防方面的立法計劃中，將包括制訂《出口管制法》、《數據安全法》、《社區矯正法》以及《退役軍人保障法》等。



而比起軍費，相信「維穩費」的開支必定更高，自二○一一年開始，連續三年「維穩費」總額都超過軍費。近年「五獨」猖獗，疆獨、藏獨、台獨、蒙獨、港獨，無一不挑戰北京難以容忍的底線，來年中央相信會加緊打擊「五獨」，今年的「維穩費」相信亦會比軍費多，增加國防預算至一萬一千八百多億元人民幣，其實相當「克制」。



一萬一千八百多億元人民幣軍費，雖說是全球第二高，不過，若然與世界第一軍事強國美國相比，那就是「小巫見大巫」；美國一年軍費約七千億美元，換言之，中國的軍費只不過是美國的四分之一；以國民經濟總值計，中國軍費不足其百分之二，美國則達百分之四；若然計埋中國人口是美國的四倍多，亦即人均軍費只是美國的十七分之一，中美的軍費差距仍然十分之大。若然以軍人人均軍費而論，解放軍現役軍人二百萬，美國現役軍人一百五十萬，計起來解放軍人均軍費只為美軍的五分之一，彼此的差距依然很大。



有人批評中國的軍費年年飆升，何以軍隊仍稱不懂電子戰，軍用科技又屢出問題？而內地媒體也承認，解放軍的裝備還未全面現代化，要實現軍事現代化仍需努力。不過，英美的國防情報，過去一直不敢小覷中國軍力的提高，中國在無人機、空對空導彈等技術，老美也未敢掉以輕心。