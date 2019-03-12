「香港眾志」秘書長黃之鋒聲稱在東頭懲教所遭懲教人員要求「剝光豬」，並以「人身侵害」和「行政失當」入稟小額錢債審裁處向懲教署索償，結果敗訴。不過，他仍不甘心，聯同其他反對派中人舉行記者會，稱懲教署的投訴機制「有漏洞」，要求申訴專員介入。



實際上，懲教署目前的投訴機制已有足夠渠道，所謂「有漏洞」是毫無根據的抹黑。例如懲教署司鐸，作為法例委任的獨立神職人員，可以在任何合理時間內與在囚者接觸，並可以就投訴或監獄內的情況作出報告；申訴專員公署亦早已有權就投訴作出調查，或要求懲教署協助調查。可見目前實在已經有足夠投訴渠道及機制，不存在投訴制度不公的問題。



香港釋囚重犯率在全球屬於相當低的水平，懲教署的更生工作成績享譽國際，有目共睹。現職的懲教人員對更生工作充滿熱誠，多年來堅守崗位，默默耕耘，奈何近年不斷被反對派抹黑醜化，已經嚴重打擊士氣。



黃之鋒一直用盡方法抹黑、醜化紀律部隊，指懲教署「自己人查自己人」，入稟索償。黃之鋒告懲教署的案例已經被判敗訴，法官更批評他的供詞前後矛盾，他所謂的經歷是否合理及可信？黃之鋒以其所謂「親身經歷」，一口咬定懲教署有問題，抹殺了懲教人員的辛勞，非常不公道。反對派議員三番四次抨擊懲教人員，居心何在？



監獄是懲罰與教育的地方，對囚犯必須懲與教並重，以助他們改過自新、重投社會。獄中生活有規有矩，希望在囚人士學習紀律，學懂控制自己，習慣守規矩，從此奉公守法，自力更生。懲教署多年來幫助無數人士更生，希望各界尊重懲教人員的工作。



筆者呼籲反對派中人，停止作出不實指控，並且不要再試圖影響懲教署的工作。