距離本月底英國脫歐死線愈來愈近，英國國會連一個各方都能接受的方案也提不出來。下議院周二再度表決首相文翠珊提出的脫歐協議，能否過關令人懷疑。人們看到的是，英國脫歐鬧劇一路走來，以一個「騙」字貫徹其中，「騙」不了就一味靠嚇，可謂丟人現眼。



歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶近日指出，由於執行脫歐程序需時，即使文翠珊方案獲國會通過，英國延遲脫歐已無可避免。事實上，文翠珊目前面對巨大壓力，保守黨議員貝克聯同民主統一黨副黨魁杜立志在報上撰文，狠批脫歐過程拖泥帶水、曠日持久，大失民心。另一方面，蘇格蘭民族黨亦在國會提出修訂案，要求一旦無協議下脫歐，必須再進行公投。



有趣的是，文翠珊一方面聲稱若其方案被國會否決，英國就有可能永遠脫不了歐；另一方面又警告英國可能面對無協議的硬脫歐，兩種說法表面看似矛盾，但爭取國會通過協議，好讓她在歐盟談判桌上有點「揸拿」的用意則一，其處境之窘迫可見一斑。



歐盟跟英國就脫歐安排的分歧，由始至終糾纏在北愛爾蘭跟愛爾蘭的邊界安排問題。根據歐盟提出的「最後擔保」方案，雙方之間繼續不設邊界，而在英國脫歐之後，北愛仍然會留在歐盟的單一市場及海關聯盟中。英國人一方面擔心北愛爾蘭將從英國分裂出去，另一方面擔心英國跟歐盟「藕斷絲連」，脫了等於沒脫。至此人們不禁要問，如此基本的問題，當初公投時為何沒有處理？



這就不得不提當初發動公投的前首相卡梅倫。他企圖借民意壓力堵住「脫歐派」的嘴，同時將國內脫歐民意當作跟歐盟談判更佳待遇的「籌碼」，最後弄巧成拙。而脫歐派政客欺騙選民更是無所不用其極，包括「脫歐每周可節省三億五千萬英鎊」等口號，事後證明子虛烏有，特別是前外相約翰遜，藉公投一役暴得大名，其後文翠珊接任首相，委任約翰遜為外相，套用一句網絡流行語，「你行你上」，約翰遜既然將脫歐吹得天花亂墜，由他領導相關工作最適合不過。然而讓人錯愕的是，約翰遜中途辭職走人，還不時對文翠珊冷嘲熱諷，有人將他比喻為一個縱火犯逃之夭夭後，指摘消防員救火不力，可謂一針見血。



當然，要說被騙得最慘的，還要數蘇格蘭人。當年公投蘇格蘭人選擇留下，主要是衝着英國的歐盟身份，豈料未幾英國即公投脫歐，情況就像有球迷因收看心水足球聯賽而與某個電視台簽約後，轉播權即告取消。可以想像，如果英國脫歐跟「蘇獨」公投舉行的次序互換，結果肯定大不一樣。



英國政客除了「欺人」，其實也是「自欺」。他們高估英國的實力，一味以為會哭的孩子有糖吃，弄得如今「想脫又不知如何脫」的尷尬境地。而即使最終能勉強留歐，一來國內撕裂的民意難以修復；二來經過一輪紛紛擾擾，傷害已經造成，花旗、高盛等投資銀行早前透露，不管英國脫歐結果如何，仍會將大部分業務轉移到歐洲。自作孽，不可活，英國人自編自導自演這場「脫歐」鬧劇，苦果只能自己承受。