正論：縱容海霸難抵賴　香港幸有第四權

過去一年多來，東方報業鍥而不捨地跟進踢爆海事處縱容霸海牟利醜聞，當局裝模作樣調查了一番卻「查無實據」。然而，假的真不了，真的假不了，申訴專員公署昨日發表主動調查報告，狠批海事處監管不力，變相以珍貴公共資源補貼遊艇會出租泊位生意，不僅證實東方的報道，狠打了海事處的臉，也將當局官官相護的醜陋暴露於天下。



申訴專員劉燕卿即將離任，針對海事處的調查應該是她任內的最後一擊。調查顯示，海事處轄下目前有四十三個私人繫泊設備區，其中四十一個經已爆滿，而在不足兩千個私人繫泊位中，四個遊艇會佔有八百六十四個，比例高達四成五。泊位供不應求，市民須先加入遊艇會才能使用有關設備，而入會費動輒高達十萬元，每次使用泊位還須另外付費，以銅鑼灣避風塘為例，長度十一米的船隻每月泊租三千多元，比海事處收取每月六百七十元的行政費用，高出逾四倍，令人咋舌。另有船廠出租泊位圖利，亦涉嫌違反租約條款。



申訴署的調查結果，釐清了海事處長年渾渾噩噩、縱容霸海圖利的真相：一方面，違規船廠將船排分租以圖利；另一方面，遊艇會向海事處繳交象徵性行政費，再向泊位使用者獅子開大口。可以說，海事處是大慷公共資源之慨，養肥了違規船廠及遊艇會。



事實上，遊艇會及部分船廠利用公共資源牟利早已是公開的秘密，市民早有舉報，傳媒一再踢爆，立法會議員表達關注，海事處沒有理由不知情。不近情者多藏奸，海事處長期縱容海霸，不能不令人質疑是否存在腐敗問題。



同樣令人無法理解的是，上月底發展局回覆議員查詢時，聲言地政總署在事件曝光後曾四度聯手海事處展開突擊調查及實地觀察，但十六幅相關用地中，九家船廠未有發現違規出租的問題，另外七家「仍在整理調查結果」，也就是查了一年卻沒有任何結果。這就十分奇怪了，申訴專員一查就發現蛛絲馬迹，發展局及海事處調查這麼久卻沒有發現任何違規問題，這是官老爺有眼無珠，走馬觀花，還是官官相護，為掩蓋海事處的失職而故意「臭屎密冚」呢？鑑於港府能瞞則瞞、能騙則騙的一貫作風，後者的可能性更大。



不管怎麼說，申訴專員的調查結果與東方報業的報道契合，揭開了海事處胡混度日的冰山一角。公共資源不應淪為私人牟利的提款機，廉政公署應接力跟進，揭開箇中究竟，將見不得人的勾當攤到陽光之下，還市民一個公道。



說起來可悲，香港「三權分立」早已淪為「三權皆亂」，惟有作為第四權的新聞傳媒仍在發揮為民喉舌的重任，無論是霸海還是霸地；無論是南亞假難民禍港殃民，還是黑幫製毒販毒，令香港淪為毒品中轉站，皆見證新聞自由的威力。美國第三任總統杰弗遜曾言：「寧要沒有政府的傳媒，不要沒有傳媒的政府」，的確是至理名言！