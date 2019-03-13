功夫茶：每有風災樹必塌　廢柴枉說揀人才

孟子曰︰親親而仁民，仁民而愛物。好似功夫茶咁吖，辣筆寫文章，唔單止為民發聲，更幫樹伸冤。大家有眼見，香港地樹木死亡率高，仲要成日畀人指摘「塌樹殺人」，被「官禍」所累卻有口難言，你話冤枉唔冤枉呀！



話說喺最新一份財政預算案中，港府建議投放兩億元設立城市林務發展基金，推出多項新措施，包括透過鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃，為新入職人士提供更多實習培訓機會，引入更多樹木管理人員云云。不過各界就唔係咁睇好，有專家指本港樹藝訓練課程質素參差；有環保團體就狠批二億元「唔夠誠意」。



講真，本港樹藝課程同外國的確係冇得揮，但「樹木辦」有名你叫「廢柴辦」，即使真係有人才，斷估都唔會甘心明珠暗投，畀班廢柴點。唔使講第樣，連堂堂樹木辦總監都被踢爆既冇樹藝背景，又冇相關專業資格，畀學者問多兩問當堂口啞啞。外行領導內行咯喎，有乜法子唔出事吖！



事實勝於雄辯，樹木辦眨吓眼成立咗接近十年，塌樹殺人事故依然不絕如縷，廢到連申訴專員公署都忍唔住點名批評；舊年超強颱風「山竹」一役，摧折樹木無數，更加一嘢吹冧港府「好打得」嘅招牌，話「官不殺樹木，樹木因官而死」，就係咁解。最離譜嘅係，「廢柴辦」成績全無，肥缺就開咗唔少，再泵多啲水，盞益咗班庸官嘅咋。



為人為到底，送佛送到西，就等功夫茶免費送兩個錦囊過你班官老爺喇。要管好樹木，其實唔使下下出動銀彈政策嘅，最緊要仲係「揀啱至種」。最簡單一樣嘢，次次颱風過後，都係洋紫荊、羊蹄甲冧得最多，證明有關品種弱不禁風，連環保團體都識自發組織種植耐風力較強嘅樹苗，唯獨官老爺唔識吸取教訓，死牛一邊頸，咪搞到種完又冧，冧完又種，無限輪迴囉。



至於第二個錦囊就係「種得其所」。高大樹木一定要種喺山腳或山腰，美化環境之餘，萬一倒塌亦唔會影響行人安全同交通。至於街道兩旁，夾硬種植喬木只會搞到「頭重腳輕根底淺」，同靠害冇乜分別，相反小樹種或灌木就最啱不過，事關樹同人都係一樣，身材矮自然下盤穩，下盤穩咯喎，抗風力自然夠強，起碼風災過後，都唔使「一樹當道，萬車莫開」吖嘛。



當然啦，免費錦囊畀咗，都要官老爺肯用至得。如果港府真係從諫如流，就唔會搞到亂象叢生喇。始終都係呢句︰樹猶如此，人何以堪。港府種樹都種得一塌糊塗，香港想有運行都幾難！