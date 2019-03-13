神州觀察：台灣自甘做棋子　和平統一路難行

周瑜打黃蓋，一個願打一個願捱。台灣自甘做美國的棋子，任其擺布勒索，以換取對方保護；美國為更好地牽制大陸自然樂見其成，不時給些甜頭台灣嘗，又是假惺惺地關注所謂台灣利益，又是為台獨打氣壯膽，彼此早已心照不宣，配合默契。



今年適逢美國制訂《台灣關係法》四十周年，美國國會參眾兩院十名議員日前拍攝短片以示慶祝，並趁機發表挺台言論，重申台灣是美國的盟友，警告大陸不能將台灣作為談判籌碼，表明將繼續為台灣提供防衞力量，共同對抗侵略壓迫。



今年初美國總統特朗普就為此「慶祝」過，並送上《亞洲再保證倡議法案》大禮，對台灣的安全問題做了多項保證，包括承諾定期對台軍售，及依據《台灣旅行法》鼓勵美台高層官員互訪，令台獨分子涕淚交織。其實誰都知道，世上從來沒有免費午餐，美國這些年以捍衞台灣利益為名收了大量保護費，如今特朗普正打算加碼徵收對日韓等盟國的保護費，台灣隨時可能再被狠敲一筆。可以見到，一直以來將台灣作為與北京談判籌碼，將台灣玩弄於股掌之間的是美國自己，如今卻倒打一耙，誣賴大陸打台灣牌，根本是賊喊捉賊。台灣問題一直是北京的核心利益，根本容不得任何形式的討價還價。



事實上，北京有和平方式解決台灣問題的足夠誠意，但因美國執意對台軍售，令台灣狐假虎威，自以為有資本以武拒統，導致兩岸長期對峙，美方一再突破當初承諾的「一個中國」底線，頻頻為台獨分子編織空中樓閣，而後者亦樂於沉醉在虛假的夢境之中，拒絕承認「九二共識」及對台「一國兩制」新構想，極力推行去中國化，迫使北京惟有將武統作為重要選項之一，實非兩岸之幸。



家和萬事興，家衰口不停。內鬥內耗只會導致親痛仇快，讓別人坐收漁翁之利。多年來大陸不斷推出多項惠台措施，積極鼓勵兩岸友好往來，「三通」變成「四通」，向金門 、馬祖供水供電、通氣通橋，「只要能做到的，都要盡力去做。」可惜台灣當局非但毫不領情，還處處阻礙破壞，充滿敵意；蔡英文日前更提出反制「一國兩制台灣方案」措施，欲再增加軍購對抗大陸，然而以兩岸實力消長之快，不管台方如何增購武器，都改變不了兩岸軍力向大陸傾斜的趨勢，而台灣將有限資源用於對抗大陸，只會令台灣經濟更加惡化。



台灣當局多年來挾洋自重，自動配合美國的遏華戰略，再次證明中國人的劣根性，即內鬥內行，外鬥外行。眼看南北韓相逢一笑泯恩仇，關係不斷改善，而兩岸依然劍拔弩張，海峽成為世界火藥庫之一，讓外人看笑話，這真是中華民族的悲哀。