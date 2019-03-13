中共陝西省委前書記趙正永，是今年首位被拿下的「涉嫌嚴重違紀違法」的正省級高官，他的問題和陝西秦嶺違建別墅案有關。對此，習近平和中央高層六次批示要求解決，有四次發生在趙正永擔任省委書記期間，這位脾氣很大、桀驁不馴的封疆大吏不予理睬，完全當習中央「冇到」。那段時間反貪腐、打老虎風暴正烈，上諭一再要求講「四個意識」，講紀律、講規矩。但趙正永居然不為所動，好像很有「定力底氣」似的我行我素，而且在任期屆滿的二○一六年赴京任全國人大內務司法委員會副主任委員，不但順風順水，安全着陸，還對外展現了他可不按今上旨意辦事，不守政治紀律、政治規矩，仍能「安然無恙」也。



趙正永「底氣十足」、囂張不群是有根由的。他仕途起步安徽，當上安徽省委政法委書記、公安廳廳長後，於二○○一年調派陝西。二○一○年，五十九歲要退休的趙正永被提拔為陝西省代省長、省長，其後出任省委書記，可見他是習近平登基前夕被「突擊上位」的人。十八大後，習中央反貪打虎，陝西也有波及，不過遠不算「重災區」，只有四位副省級高官被拿下，三位副省級受到降職處分。那段時間，全國各省市自治區、中央部委倒下的正部級或以上的高官不知凡幾，相比之下，趙正永主政的陝西算是「風平浪靜」。



然而，不要忘記，習近平對秦嶺違建別墅問題的首次批示是二○一四年五月十三日，要求陝西領導關注此事，趙正永卻膽大妄為的封鎖今上批示，沒有向省委常委會傳達，只是轉批由省委督察室會同西安市向朝廷「報送材料」。趙正永的所為連官場的門面工夫都不做，可見他對習中央的輕蔑。



其實趙正永乃官場「老炮」，為人霸道，當省長時就看不起書記，當書記後更是威福由心、妄自尊大，用人行政搞「小圈子」，自己說了算。他酷愛打網球，其圈子有七十人，「廳級領導、部級領導」不在少數。這樣的官場「老炮」，不會不知道違逆了當下特別注重權威的官場規矩會是甚麼結果，但他狂得沒邊，自尋死路也。