意大利政府日前表示有意參與中國倡議的「一帶一路」計劃，顯然又觸動了美國人的敏感神經，白宮國家安全委員會發言人馬奎斯將一帶一路形容為「虛榮的計劃」，指意大利是全球主要經濟體及重要的投資目的地，毋須為該計劃提供合法理據云云。這無非又是「羨慕忌妒恨」的心理作祟，面對中國實力和影響力日益提升，一帶一路不斷擴展，老美由羨慕而忌妒，由忌妒而憤恨，由憤恨而詆毀。正如他們將中國投資非洲稱為新殖民主義和債務陷阱一樣，這種抹黑伎倆早已見怪不怪。



暫時而言，意大利政府似乎沒有因為美國的恐嚇而有所動搖，無意放棄參與一帶一路的計劃。正如該國官員指出，與中國在基礎設施建設方面合作，將使背負巨額債務、經濟停滯不前的意大利有機會向中國出口更多產品。畢竟，意大利是主權國家，自己事情自己決定，任何國家都無權指手畫腳。更何況，老美一向口惠實不至，他們要求意大利不要參與一帶一路，卻無法給意大利提供任何經濟利益，正如他們封殺華為卻無法提供替代產品一樣，這根本是強人所難，損人不利己。



說到底，國與國之間只有永遠的利益。多年前英國不理美國阻擋，帶頭加入由中國主導的亞投行，法國、德國、意大利等歐盟國家立即跟隨，老美恨得牙癢癢，但又無可奈何。這次意大利倘若如願參與一帶一路，將成為首個參與該計劃的G7國家，此例一開，跟隨的國家勢必陸續有來，美國又能如何阻擋？



說來諷刺，美國作為世界唯一超級強國，不但沒有展現應有的氣度和自信，反而靠踩低別人來抬高自己，以阻止別國發展來維護本身霸權，實在令人不齒。歷史早已證明，世界上沒有永遠的霸權國家，大國的興衰交替，既是不可避免的歷史法則，更是不可違背的自然規律。美國不擇手段遏制中國，恰恰證明其霸權衰落，黔驢技窮。