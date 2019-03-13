其興也勃焉，其亡也忽焉。隨着「伊斯蘭國」位於敍利亞的最後一個據點即將被攻克，那些從全球各地加入伊斯蘭國參戰的「熱血青年」將向何處去，成為全球高度關注的焦點。早前有來自倫敦的「聖戰新娘」欲回英國居住，但被英國內政大臣取消其英國國籍。另一名來自美國的聖戰新娘亦希望回家，祈求人們原諒其年輕犯錯，其父也為她說盡好話，但特朗普不為所動，在推特上表示已給國務卿蓬佩奧下令，不准其進入美國。



欲返祖國卻吃閉門羹的並非只有這兩位「聖戰新娘」。據歐洲議會統計，有十五個歐盟國家允許「不忠於祖國」作為取消國籍的理由，其中包括對自己的國家犯下嚴重罪行（荷蘭、比利時、保加利亞、丹麥）；做出違反憲法或者反對國家機關的行為（丹麥、愛沙尼亞、法國、拉脫維亞、立陶宛）；行為或言語表現出對國家的不忠（塞浦路斯、馬耳他、愛爾蘭）；做出損害國家的行為（法國、希臘、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、英國）。



西方國家視這些伊斯蘭國戰士為洪水猛獸，拒之唯恐不及，無可厚非。他們都是好戰分子，經過恐怖分子的訓練，不少人手上沾有鮮血，一旦允許他們返國，勢必養虎貽患。事實上，這些人當初「義無反顧」為伊斯蘭國效命，就是背叛自己的祖國，既然如此，現在又有甚麼顏面返國呢？搞到被剝奪國籍，淪為國際棄兒，可謂咎由自取，怨不得別人。



這麼說吧，愛國主義並非中國的專利，國民教育也非香港獨有，西方國家同樣強調愛國與忠誠，不忠誠或者違憲就有可能被剝奪國籍，正是西方國家的通行做法，說這是「國際標準」、「普世價值」的一部分，並不為過。



他山之石，可以攻玉。對於唯恐天下不亂的反中亂港集團、港獨分子，以及以賣國為榮的漢奸走狗，朝廷只要採取拿來主義，祭出「國際標準」即可。