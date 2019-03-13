公立醫院醫療事故無日無之，最新一單發生在屯門醫院，年老男病人疑遭當值急症室醫生誤將胃癌當便秘，直到數月後確診已是第二期，需切胃保命。無獨有偶，屯院急症科最近爆出迷幻醫生事件，男病人會否「碰巧」遭迷幻醫生誤診，不能不令人生疑。



姑勿論如何，公營醫療系統百病叢生已是不爭的事實。每逢流感高峰期，不止急症室逼爆，病床使用率更超過百分之百，醫護人手卻無明顯增加，引入海外醫生又阻力重重，要解開死結談何容易。以今次個案為例，當值醫生診症馬虎固然值得譴責，然而每天有大量病人湧到急症室求醫，醫生不草草完成診症，病人等候時間隨時是現在的一倍甚至更長，在殘酷的現實下，誤診就是不能避免的代價。



其實，誰都知道要確診一個病人患甚麼病，單靠望聞問切仍未足夠，更須精密儀器輔助檢測，奈何輪候檢查的人太多。像早前網上流傳北區醫院超聲波檢查的排期竟要廿八個月，震驚了一眾海外網民，而這僅是冰山一角，不少嚴重病患者被確診已屬末期，原因正在於此。



另一方面，私家醫院雖無輪候之苦，但病人必須付出高昂代價，僅超聲波檢查便索價數千元，其他更精密的檢查收費數以萬元計，別說基層病人無法負擔，中產人士亦隨時為了醫病而傾家蕩產。



最令人難以接受的是，私院大都以慈善性質註冊，獲港府以象徵式價錢或租金撥出醫院用地，批地條款亦已列明營運要求，例如必須提供一定比例的低收費病床，或提供非牟利健康及福利中心服務等。問題是，私院對這些條款秘而不宣，甚至明目張膽濫收費用，對基層病人不屑一顧。港府明知如此，卻依然以自由市場作擋箭牌不監不管，任由私院以公共土地資源謀取暴利。這個政府到底是為了市民服務，還是為了利益集團服務，不言自明。