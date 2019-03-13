軍隊是國家的鋼鐵長城，但要捍衞人民，先要捍衞好自己，不能自內而崩；教師是捍衞學生身心的長城，要教育和保護學生，也必先要教育和保護好自己。教育工作者的一言一行，可以影響學子們的一生，所以說一句話，尚且要慎之又慎，何況是更激烈的行為呢！



在下也是教育工作者，有時跟舊學生飯敍，學生跟我說：「老師您當日告訴我要……，我一直惦記着，所以現在也照做了。」說實話，我幾乎忘了說過那些話，畢竟歷年來跟自己聊過天的學生不少，有的內容確實已記不起。但你萬沒想到，有時不經意的一句話，學生可能會記一輩子，甚至影響他一生。



這年頭，擔當教育工作是有壓力的，我身在其中，當然明白。但容我說句真心話，再大的壓力，也不至於要選擇自絕之路；如果再顧及到對全校現有學生、將來入讀學生，以至全港青少年的影響，就更加不應選擇一條尋死之路。假如自己的老師為抗議校長「刻薄」而在校內自殺抗議，對校內學生的打擊便可能是一輩子的，事件對將來入讀該校的學生，亦會留下陰影。



社會上人們常說，現代的孩子受不住壓力，要老師們多為此費心，若當老師的也因抵抗不了少許壓力而輕生，孩子們看在眼裏，之前再苦口婆心的教導都可能白費。為人師表者，起心動念不能只想到自己，念念也要多為下一代設想。



在一個工作崗位待不下去，換個崗位便是，就算短期內失業，香港社會雖未完善，也不至於讓人餓死街頭吧。難道今日的教師真是已走到絕路嗎？社會承平太久了，不少教師與學生都一起變成了溫室花朵，耐不起少許雨打風吹。今天做教師的壓力大得受不了？你有讀過文化大革命的歷史嗎？你知道教育工作者在真正壓力下的處境是怎樣嗎？現在我們面對的，不過是小菜一碟而已。