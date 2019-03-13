美國總統特朗普死心不息，要求國會增撥八十六億美元興建美墨邊境圍牆，以阻截非法入境者及防止毒品流入。民主黨批評特朗普早前因撥款問題令聯邦政府停擺，呼籲他吸取教訓，切勿重蹈覆轍。



美國國家經濟委員會主席庫德洛日前證實，特朗普對於興建圍牆一事堅定不移，並認為圍牆與國家安全息息相關。事實又是否如此？民主黨一直反對興建圍牆，認為沒有必要；特朗普則堅持這道牆非建不可，當初他自誇「沒有人會比我建得更好，並會讓墨西哥出錢」，而實情是建圍牆沒有他想像的那麼容易，而墨西哥又睬佢都有味！



民主黨反對建圍牆，皆因從統計數字上已證明，進入美國的恐怖分子、罪犯和毒品，基本上並非從美墨邊境過來的。實情是近年美國境內的恐襲，多數是美國本土的民眾受了極端思想影響所為，而不是外來的恐怖分子；乘搭航機入境逾期居留的非法移民，遠比越境者多；至於毒品，確實多從墨西哥進入美國，不過，汽車合法越境夾層偷帶、小飛機空中丟包等才是大宗，越過邊界的毒品大案反而少。



民主黨認為花這麼多錢興建圍牆，倒不如借助無人機、傳感器等先進設備來打擊犯罪。這道理，特朗普不知道嗎？他為何只對建圍牆咁上心？為何他競選時承諾保守主義將改頭換面、帶來靈活的政府管理手段，以及對全球化浪潮中的失敗者的關注等，統統沒有實現？論者指「特朗普時代」的低能量思維更為明顯，他非但沒有培養出一種早該具備的改革精神，反而成了阻礙改革的主要障礙。事實上特朗普一向對外來移民持敵視態度，他甚至將墨西哥人稱為「強姦犯」，認為這些人的湧入是令美國毒品氾濫、治安變差的源頭，特朗普顧不得自己是否已犯下嚴重的種族歧視，他只為迎合大眾的反移民心態，希望能贏得二○二○年大選連任總統！