近日，香港郵政在「特選服務」中，將香港的住戶劃分為十二大群組及三十八個類型，並配以帶有評價色彩的名字，隨即引來廣泛的關注。作為政府一部分的香港郵政，應時刻保持政治的正確性，平等對待每位香港市民，是次獨創分類實在令人遺憾。



一直以來，香港郵政會為商業或社會團體提供通函郵寄服務，藉以利用郵寄宣傳品作為推廣業務的途徑。就如在每次選舉期間，市民收到的候選人宣傳資料，正正就是香港郵政通函服務的例子。在互聯網尚未興起的年代，通函服務也不失為一個有效的市場推廣方法，讓不同機構能以低成本方式接觸特定的目標群眾。



不過，香港郵政今次「具創意」地將市民按收入地分為三六九等，實在是令人費解。雖然當中標題用字皆是正面或不算負面，例如「成就之巔」、「儉樸生活」或「邊域空巢」等，但已有意無意地造成標籤效應。若果香港郵政是私營郵遞公司，我們就真的不能說甚麼，畢竟是他們個別的商業決定。可是，香港郵政是政府部門之一，轄下於商務及經濟發展局，日常開支以公帑運作，其每一個行政決定皆代表着香港政府。今次對群眾的劃分，難免會讓人質疑政府平日辦事的思維邏輯，也間接承認對人分等的做法。



事實上，所有政府政策應避免產生標籤效應。試想想，天水圍的規劃一直為人詬病，將多條公共屋邨集中興建在區內，被人不幸地標上「悲情城市」的名稱。要經過社區和政府多年的努力，才讓天水圍勉強除去標籤包袱，故當局實在應吸取教訓，避免出現同類情況。今天，香港郵政竟帶頭發起標籤分類，有機會讓外界對某地區產生先入為主的印象，做法顯然是極不理想。



再說，即使標題用字不算負面，但卻是帶有強烈的主觀色彩。舉例來說，何謂「成就之巔」？內裏介紹為「香港社會上的天之驕子」以及「享有極高的經濟能力」，其實簡單來說就是經濟能力較高的人士。



在此，香港郵政猶如將「成就」與經濟能力掛鈎，但實在是完全沒有必要。我們會教導小朋友，豐足的物質生活固然是好事，但不應是量度人生成就的唯一標準。有些在基層生活的市民，每天營營役役工作，養活數個孩子長大，在我眼中一樣也是「成就之巔」。若然只以經濟能力衡量成就，不免會落入庸俗的感覺。



另外，困擾香港社會其中一個問題，正正就是貧富不均，政府應努力查找扶貧不足的地方，而不是對群眾加以標籤。要表達通函的地區分類，其實只需列出該地域的客觀數字，例如男女比例、工作種類、年齡分布等，就是一般人口普查的資料，用不着加入太多主觀描述。在我心中，人是沒有貴賤之分，而香港郵政卻寫出一個莫名其妙的分類，亂為他人扣上帽子，相信沒有多少人能認同相關做法。



幸然，大家對今次事件也只是一笑置之，並沒有引起甚麼大風波，但這亦反映行政部門的政治意識不足，實在值得反省和深思。