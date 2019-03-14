正論：水域嚴重塑膠化　環保無能禍蒼生

近年不少市民樂用「膠官膠事」來形容港府施政之無能，更有網民炮製一道「黃錦星斑蒸硬膠」來諷刺環保局高官，這決不是無緣無故的。事實上，正是因為港府環保政策天殘地缺，才致使塑膠棄置問題不斷惡化，更嚴重污染全港水域，進而透過生物鏈進入人體，貽害市民的身體健康及子孫後代，說「膠官害人」一點都不誇張。



香港水域垃圾為患並非新聞，小至膠袋、膠樽，大至輪胎、膠桶，無所不有，不少海灣的垃圾堆積如山，以致有「垃圾灣」之謂。其實，大型塑膠垃圾只是有礙觀瞻，那些平時未必入眼的塑膠碎片及微膠粒才是生物鏈的真正殺手。有環保組織及高校聯手展開全面研究，在本港不同水域收集到逾一點八萬塊塑膠碎片，九成以上屬直徑小於五毫米的微膠粒，每立方米水域多達二點九件，比一五年的同類研究上升十倍，十分嚇人。環保團體狠批港府管制即棄塑膠工作遠遠落後，在管制過度包裝方面更加無所作為，最終禍害港人。



事實上，膠粒污染水域，有機會被魚類進食，站在食物鏈最高端的人類則因為食用被污染的魚類而受害，孕婦及正在發育期的兒童尤其容易受相關毒素影響。有關團體曾在本港魚市場購買烏頭，發現六成烏頭體內含微膠粒，平均一條烏頭有四點三件微膠片，本港水產被膠粒污染之嚴重可見一斑。有人認為，只要食魚前去掉內臟，就可以放心食用，其實不然，魚類進食膠粒後，有關膠粒會在體內分解，最終被消費者食入肚，進而危及健康。



諷刺的是，香港海域的微膠粒污染問題不斷惡化之際，正是港府吹噓膠袋徵費政策效果顯著之時。有關政策一四年全面推行，港府聲稱棄置膠袋減少了九成，自鳴得意。事實卻是，政策推行初期確實有點效果，但自一六年開始，棄置膠袋問題又見反彈。



最大的問題是，膠袋棄置只是環境污染的冰山一角而已。塑膠已滲入人類生活的每一個領域，簡直無處不在，比如超市貨品就存在預先過度包裝的問題，而單是本港六大連鎖快餐店，每年棄置的飲管、醬料包等就高達四點四億件，部分被送到堆填區，部分進入水域。顯而易見，港府實施膠袋徵費而不及其他，本來已是掛一漏萬，加上香港人一向過度消費，人均垃圾棄置量冠絕全球，香港水域膠粒污染持續惡化，也就不足為奇了。



香港水域滿布膠粒這一嚴峻的事實，不僅證明港府膠袋徵費政策形同虛設，更是港府整體環保政策失敗的縮影，最終是七百萬港人受害。不可不知，本港食品監管制度本已是百孔千瘡，食品安全危機頻發，舉凡內地及台灣爆發的食安事件，香港都不能幸免，如今又多了一個膠粒污染，防不勝防，香港恐怕已找不到令人放心的食品，而香港由「美食之都」淪落為「毒食之都」，印證環保官員是「膠官」，港府是「膠政府」。