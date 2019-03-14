功夫茶：隊草儼然成時尚　最衰港府也迷幻

古人話，國之將亡，必有妖孽。睇吓香港咪知囉，社會亂象叢生唔在講，竟然連地位崇高嘅醫生都化身迷幻醫生，當值期間隊草，迷迷糊糊，你話佢係救人定係害人吖？咁嘅怪事都會發生，想唔認港之將亡都唔得喇。



講起隊草，家陣簡直蔚然成風。嗱，海關破獲嘅郵遞大麻總重量最近激增，單係今年首兩個月咋，足足檢獲七十三公斤，超越舊年全年檢獲嘅六十八公斤，唔駭人就假。



鬼咩，好事不出門，衰嘢傳千里。加拿大舊年十月將大麻合法化後，造成連鎖效應，愈來愈多「識途港人」摸熟門路從外國郵購大麻，加上網上有關種植及銷售大麻嘅資訊五花八門，俯拾皆是，大麻煙葉、大麻油固然有售，就連大麻軟糖、大麻曲奇都有提供，甚至包裝成女士使用嘅潤唇油，令人難以察覺，大麻喺香港氾濫成災就係咁解。



呢嗱，以屯門醫院迷幻醫生為例，聽聞佢喺屋企自家種植大麻，不假外求，仲不時瀏覽大麻愛好者網站與同好交流，問你服未。最邪係唔止醫生也瘋狂，本港嘅大麻「愛好者」遍布各階層，二、三線墮落奀星都費事講咯，年前港大有學生參與校內種植計劃，點不知佢將大麻混種其中，最終東窗事發，震驚全城。中大宿舍亦曾發生外籍交流生吸食大麻後強闖女生宿舍企圖強姦事件，仲要衰到事敗後全身赤裸被捕添。兩間龍頭大學均被大麻攻陷，各有各毒，證明年輕人隊草並非罕見。



咁仲唔止，警方舊年喺馬鞍山一個公屋單位檢獲種植大麻，拘捕任職髮型師嘅男子及其母親。至於工業大廈變身大麻溫室、新界村屋天台變身大麻花園，更係不在話下，唔知嘅話，分分鐘以為香港大麻合法化添呀。遲吓會唔會有迷幻教師、迷幻司機、迷幻律師、迷幻官員出現，邊個講得埋呀。



點解香港墮落成咁？咁講喇，當局把關掉以輕心當然難辭其咎，但黑幫有保護傘撐腰先至係最大問題。係人都知，毒品係黑幫最大財源，毒品猖獗嘅地方，黑幫必然橫行，隨住大麻廣受年輕人歡迎，黑幫點會放過呢條大水喉吖。有道是，朝中有鬼好辦事，黑幫自恃有黑警保護，肆無忌憚將一江毒水向東流，香港淪為毒港，唔死一身潺吖。



香港近年怪事連連，有人話係撞邪，唔係冇道理㗎。港產高官高薪低能，由政治到經濟，由民生到治安，冇一瓣搞得掂，呢班廢官有冇隊草冇人知，但睇佢哋施政冇心冇肺冇靈魂，對民意反應遲鈍，做嘢後知後覺，嗰種Feel都好迷幻啫！