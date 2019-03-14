世界視線：停用問題客機　陰謀論滿天飛

日前埃塞俄比亞航空公司一架客機墜毀，造成一百五十七人死亡。涉事機種為波音737 MAX 8，與去年十月印尼獅子航空空難為同款，短短五個月出現兩次嚴重意外，令人懷疑該款飛機潛在安全問題。中國率先停飛所有涉事機種，英國、法國、德國、澳洲及星馬多個國家亦緊隨宣布停飛波音737 MAX系列客機，歐盟更加禁止該款客機飛入空域，目前仍繼續准許737 MAX飛行的主要是美國、加拿大及俄羅斯。



美國太空總署曾接獲兩名機師報告，指737 MAX 8飛機啟動自動駕駛系統後，機頭出現傾斜向下問題。而去年獅航空難事件，有專家懷疑飛機更新的防失速系統軟件導致出錯，據報今次出事前機師曾匯報飛機操控有困難。有美媒指波音涉曾經隱瞞防失速系統的潛在風險。面對種種迹象，美國聯邦航空局（FAA）仍稱沒有證據指該款飛機有安全問題，故不會發出禁飛令。有消息指波音公司高層與美國總統特朗普曾經通電話，保證飛機安全。



眾所周知，波音是美國公司，737 MAX系列是該公司新款主打，本來對市場佔有率充滿信心，出事後股價連跌多日，道瓊斯指數一度急瀉。飛機工業是美國出口貿易重中之重，該國去年的貿易逆差數字創十年新高，恐怕會受波音公司這次危機進一步拖累。FAA不發禁飛令，難免令人猜想有其他考慮。中國是美國飛機工業大客戶，美國在貿易談判曾要求中國購買更多客機。美媒指中國搶先決定停飛極為罕見，懷疑與貿易戰有關。亦有分析指波音的競爭對手空中巴士公司與歐盟關係千絲萬縷，三年前世貿組織裁定歐盟違規補貼空中巴士搶生意，華府與波音拍手叫好，歐盟今次迅速反應，不無原因。



一款飛機停飛，表面上因為安全理由，背後陰謀論滿天飛。未來當真相水落石出，或會掀起連串訴訟潮，到時恐怕不止是公司問題，華府也會有池魚之殃。波音據稱更新軟件補救，未必可以釋除大眾疑慮，美國空服員工會已表明暫時不希望成員繼續在涉事機種工作。人命關天，多大的經濟因素都不能凌駕安全保障。