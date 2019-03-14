神州觀察：監軍進駐管央企　金融反腐攻堅戰

官媒日前公布，中紀委國家監委派駐十五家中央管轄金融企業的紀檢監察組長已全部到位，這是繼提出抓金融「內鬼」後，中央金融領域反腐又一大動作，表明金融腐敗已嚴重威脅國家安全。



中紀委國家監委派駐的金融企業，包括工商銀行、農業銀行、交通銀行、建設銀行、開發銀行、中國銀行、農業發展銀行、進出口銀行、人壽保險集團、太平保險集團、人民保險集團、出口信用保險公司、中信集團、光大集團、中投公司。



中紀委突然對金融領域「殺氣騰騰」，顯然是金融安全形勢嚴峻，有中央高官日前披露，防範重大金融風險是當前金融工作頭等大事，並列舉目前面臨的幾大風險，如股票市場反覆震盪；債券市場時現違約；地方政府隱性債務難以為繼；房地產市場似在鋼線上找平衡；非法P2P網絡借貸平台等引發群體性事件；複雜嚴峻的外部環境對中國經濟和金融體系的衝擊等。



事實上，金融領域向來是腐敗重災區，中央巡視組曾通報指，一些金融監管機構、金融企業官員和從業人員「靠金融吃金融」，利用手中掌握的金融資源、權力，大搞幕後交易，甚至內外勾結、抱團腐敗。幾乎所有金融企業和機構均有貪腐醜事，例如工商銀行「近親繁殖」，總行近七百名高官中二百多人的配偶、子女在系統內工作，享受特權；另有一些金融機構普遍存在裸官。



過去幾年，當局曾在金融界查處一批「老虎」，如保監會前主席項俊波、證監會前副主席姚剛、證監會前主席助理張育軍、華融集團前董事長賴小民、銀監會前主席助理楊家才，但似乎仍難遏制金融腐敗，主因就是金融圈子裙帶關係交織，監管者與被監管對象之間親而不清、公私不明，容易形成利益團夥，哪怕問題再嚴重，也是大事化小，小事化了。



眾所周知，金融領域向來是社會腐敗的集散地，就經濟犯罪的數量和危害性而言，其他領域包括再大官員腐敗都是不可比擬的。金融腐敗不僅肥個人，更嚴重損害國家和百姓利益，形同長堤留蟻穴，動搖國本。而金融反腐過去之所以長期在低水平徘徊，主要因為此中利益十分複雜，當局投鼠忌器。



值得關注的是，上述十五家金融企業，原先均設有紀委書記，並由企業高官自任書記，此番全部撤銷這一官職，該企業紀委為中紀委派駐的紀檢監察組，表明長期以來，內地國企紀委在董事長領導下，自己監督自己，不僅根本沒有監督，而且愈監督愈腐敗。



如今中紀委直搗黃龍，十五名監軍到位，顯示中央即將發動金融反腐總攻勢，相信貪官們勢必寢食難安，一些危害更大、隱藏更深的金融內鬼隨時現形。