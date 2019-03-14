歷史是十分有趣的。從中華人民共和國建立開始，「逢九」的大事變化足可以看到世局的更替。



一九四九年是中國共產黨的革命成功，歷經日本侵略和美國援助的內戰，從農村開始顛覆了整個體制，可卻與歷代農民起義不同，也把中國歷史的發展從近一、兩個世紀的谷底拔脫出來。



一九五九年是毛澤東以政治動員來進行經濟建設，敗於幻想和官僚主義之手，本想替代陳雲的市場化改革，卻帶來人為災荒，還是要回歸到陳雲的市場化改革。



一九六九年是毛澤東以政治動員來清理官僚主義，敗於政治失控。紅衞兵被迫上山下鄉，中央支左部隊實行軍管。軍管失敗，陷入發展的路線之爭，最終消除「四人幫」和政治化經濟發展的戰略。



一九七九年是陳雲的市場化經濟改革再開始，卻受到鄧小平發動的對越戰爭所衝擊，在外交上終結中國的獨立，開始向美國傾斜。



一九八九年「六四風波」始自民眾對鄧小平、趙紫陽家族帶頭的貪腐和通脹的不滿，終演化為美國趁機推動顏色革命式的動亂。鄧小平的鐵腕免除了中國走上蘇聯、東歐崩潰之途。但一九九二年鄧小平南巡，中國全面學美國，陳雲的市場化改革被埋沒。



一九九九年中國認定再沒有世界大戰，國防消減，美國卻炸中國駐南斯拉夫大使館，測試中國的底線。中國一方面軟弱，另一方面開始思考重整軍備的重要性。



二○○九年是金融海嘯後、也是中國重新思考國際經濟發展與中國對策的時候。四萬億元人民幣的經濟刺激，反映過往依賴美國為主的加工貿易體制的發展道路再走不下去，中國要另闢蹊徑，自尋出路。金融泡沫穿破也突出了中國貪腐造成的龐大資金外流美國的危機。習近平代表着紅二代的登台，開始反思幾十年改革開放，並與共產黨的革命與社會主義建設連繫起來，而不是像鄧小平時代那樣。



二○一九年中美矛盾全面暴露，中國不可能依靠美國的庇護、全面的美國化而達致中華民族的復興。全面美國化不可行，美國也不會善待中國。中國不過是美國利用來對付蘇聯、壓抑日本，中國一強大便引起美國的恐懼，但是和平演變需時過久，也因為習近平上台而不易推行。二○一九年便是美國回復上世紀七十年代之前那樣，全面攻擊、壓抑、制裁中國。中國的領導層與民眾怎樣取捨呢？



中美貿易談判是試金石，也一如九九年美國炸中國駐南斯拉夫大使館那樣。