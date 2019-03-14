中央大員們最近提到林鄭月娥，都是誇獎不絕，「高度肯定」她的工作成績。事實上，九七回歸以來，歷任特首無論是任內或「忽然」下台之前，都會有這般「官話」、「套話」的讚美待遇。朝廷對自己簡任的特首，無論是誰、幹得怎樣，大面上都不會說其不好，令其難堪。



當年，胡錦濤在澳門召見董建華等一班高官時，說得最重的一句話也就是「查找不足」。而曾蔭權即將卸任特首時爆出了連串醜聞，「貪穢之聲，流聞道路」，廉政公署接報擬展開調查了，朝廷仍不出一句「責備之言」，最後曾蔭權罪成入獄服刑了，朝廷還是「粒聲唔出」。這大概就是香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，朝廷簡用大吏的特別做法，生怕一語不慎，實話實說，就引起軒然大波，陷入被動。



這種狀況反映了兩點，一是朝廷對香港反對派勢力頗為忌憚，因反對派對無論誰當特首都將其視為「北京的傀儡」，都要為反對而反對，如果朝廷公開表示對特首工作有某些不滿，反對派就會正面文章、反面文章一起做，把局攪亂，渾水摸魚，到頭來受損的還是朝廷和香港；二是說明朝廷對香港的管治力度缺乏信心，也不大清楚怎麼選好特首、用好特首，甚至擺不正朝廷與特首的主從上下關係，於禮不當，亂了綱常。這樣做實際上不利於「一國兩制、港人治港、高度自治」的「全面正確落實」，反生一些「走樣變形」的負面效果，對香港的政壇官場、政治生態有不良影響。



大家看看，曾蔭權爵士至今有沒有對他當特首時犯下的那些衰事影響了「港人治港」、給香港造成了損害、深負朝廷之重託，有過半點自省、反思、後悔之意？怪不得林鄭月娥總是三番四次的表示要以曾蔭權為「公僕楷模」也；朝廷不說，曾蔭權不知悔過，林鄭月娥哪兒會有是非之分？「白頭舊史慚何用，一一齊竽許濫陪」是必然的。



回歸二十二年的基本教訓是，要貫徹中央全面管治權，首先要管好特首；要管好特首，首先要破除你好我好大家都好的老好人主義。