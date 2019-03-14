有些西方傳媒出於意識形態偏見以及根深柢固的反華思維，從不放過任何針對中國的機會，其慣用手法是煽風點火，挑撥離間。新加坡最近確定向美國購買一批F35戰機，本屬於正常的更新換代，沒有甚麼特別，詎料美國有線電視新聞網絡（CNN）借題發揮，聲稱「這是向中國發出強烈信號」，「讓北京感到不安」，並將新加坡列為美國的「盟友」。



其實，新加坡與中國既無領土糾紛，也無歷史恩怨，根本沒有必要向中國發出「強烈信號」，何況它只是一個城市國家，實力有限，不管購買多少戰機，也不可能令北京「感到不安」。CNN譁眾取寵，信口開河，分明是為了挑撥離間，唯恐天下不亂。而新加坡顯然不甘於被擺上枱，國防部發表聲明澄清，指該國訂購新戰機只是為了提升國防水平，無意針對任何國家，也無意配合他國推行戰略，並強調新加坡並非美國盟友。這番聲明無異於摑了CNN一巴，老美可會尷尬？



當然，對於經常編造新聞、無中生有的CNN來說，這一巴也許算不了甚麼，他們早就習慣了。中國網絡有句流行語「做人不能太CNN」，成為歪曲事實、誤導公眾的代名詞，與美國總統特朗普形容CNN「有病」、「假新聞翹楚」有異曲同工之妙。



實際上，熱衷於製造假新聞的西方傳媒絕非獨此一家。他們基於天生的傲慢與偏見，總是戴着有色眼鏡看中國，過去中國貧窮落後，他們固然極度蔑視，連愛因斯坦也罵中國人「骯髒、愚蠢」，如今眼見中國逐漸崛起，國際影響力日益提升，他們又忌妒不安，不斷妖魔化中國。由於西方傳媒控制了國際話語權，可以任意顛倒是非，混淆黑白，反觀中國的聲音微弱可憐，幾乎沒有任何市場，即使有理也說不清。



都說偏見比無知距離真實更遠，確實不假，中國國際形象一直欠佳，固然有本身的原因，更有西方傳媒刻意抹黑的原因。