每次中國公布新年度軍費預算，西方國家總是屏住呼吸，然後年復一年地重彈「中國威脅論」老調。其實，一個國家是否威脅了別人，不僅要看軍費支出，更要看出口武器的數量，從這個角度看，中國對外威脅的程度比世界公認的「和平國家」德國更小。



瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發布最新全球軍火貿易統計報告，最大軍火商的前四名依次是美國、俄羅斯、法國、德國，中國勉強排到第五位。進一步分析發現，在二○一四至二○一八年期間，美國軍火出口總額較之前五年（二○○九年至二○一三年）激增百分之二十九，遠高於全球軍火出口額百分之七點八的增長率；美國佔全球軍火出口比重則由百分之三十，增至百分之三十六；美國軍火出口與第二名俄羅斯的差距進一步擴大，由之前相差百分之十二增至現在的百分之七十五，美國第一軍火商的地位更加鞏固。



過去五年間，美國向全球九十八個國家及地區出口軍火，其中包括許多先進武器，如戰機、短程巡航導彈、彈道導彈、制導導彈以及軍艦，中東仍然是其最大的顧客，佔美國軍火總出口的百分之五十二，其中單是沙特阿拉伯就購買了一千一百億美元的美製武器。這就難怪中東地區淪為全球火藥庫，戰火連綿，生靈塗炭。事實上，正如賣玻璃的最渴望打颱風，賣雪糕的總祈求酷熱天氣，賣軍火的自然唯恐天下不亂，若是世界太平，人人友愛，美國的軍火怎麼賣得出去？



說回軍費開支，新年度中國軍費預算約一千七百七十億美元，不足美國七千五百億美元的四分之一；中國軍費開支佔國民經濟總值不到百分之二，美國則高達百分之四；若以人口計，中國人口為美國的四倍，人均軍費支出僅及美國的十八分之一而已。數據不會說謊，這個世界上究竟是哪個國家窮兵黷武，是誰威脅了誰，不言而喻。