這個周末台灣又有選舉，民進黨將其拉到攸關存亡絕續的高度，不過，客觀中立的政治評論卻認為，這次選舉結果是明年大選民進黨能否保住政權的其中一個指標。



本周六有四個立法委員議席補選。金門、彰化兩位國民黨籍立委參加縣長選舉當選，遺下兩個議席；民進黨籍立委黃偉哲當選市長，台南第二選區一席補選；至於新北三重選區一席，原屬民進黨籍高志鵬，因貪污罪成入獄，遺缺也要補選。國民黨保住金門縣、彰化縣兩席應無懸念，但民進黨在台南、新北兩席如果落入國民黨之手，明年初的大選，不但會丟了江山，立委選舉肯定崩盤。這四席立委補選，當選者只有十個月不到的任期，即使國民黨全拿，對立法院的組成結構毫無改變，民進黨依舊是多數黨。



四個立委議席補選最令人關切的是台南第二選區的戰情。綠營支持者視台南為民主聖地，這次需要補選的選區，被形容為「綠到出汁」，區內為數眾多的農漁民長期支持綠營，但此次立委補選，民進黨的候選人郭國文卻陷入苦戰，民調大幅落後於國民黨的候選人謝龍介。民進黨由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、前台南市長賴清德、黨主席卓榮泰以至部會首長，馬不停蹄，輪番到台南輔選。賴清德故技重施，大打悲情牌，形容民進黨現在就只剩一口氣，能否重新站起來，端視台南、新北、彰化立委的補選結果；他甚至打「恐中牌」，說甚麼「若台南選舉再輸掉，中國將更大膽對台進行各種併吞策略」！台灣的選民真的那麼好騙嗎？看來不是！



台南立委補選是去年高雄市長選舉的延續，國民黨候選人謝龍介，辯才無礙，幽默風趣，人們聽他講閩南語，才知道原來閩南語是非常典雅的古漢語。他是國民黨的超級助選員，去年底九合一地方選舉，幾乎跑遍各縣市選舉造勢場合助講，深受選民擁戴。他的政綱是「韓國瑜翻版」，打的是經濟民生牌，台南人也希望自己的農漁產品賣得出去。謝龍介是他們的希望所寄。因此，民進黨候選人郭國文的競選主題亦不得不由「拚台南顧台灣」，改成「拚經濟好生活」。



台南當地人稱此次選舉為「神仙大戰」。前台南市長賴清德被捧為「賴神」，謝龍介又名「龍介仙」。謝龍介當台南市議員時曾矢言「一生監督你（賴清德）一人」，如今他又在立委補選暫壓賴清德主導的民進黨新潮流系的候選人郭國文，既是意識形態之爭，亦是經濟民生牌的比併，如果謝龍介贏了，南台灣以陳水扁、賴清德為主的台獨勢力頹敗，明年初的政權保衞戰，民進黨更加難打，「小英」連任十分渺茫！