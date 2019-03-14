美國封殺華為已到了走火入魔的地步。美國駐德大使近日向德國經濟部寫信，威脅指若德國允許中國供應商參加5G基礎建設，美國將無法再與德國維持現有水準的安全情報共享。這是美國首次明確警告盟友將降低反恐安全合作，可見為了打擊中國，撕破臉皮也在所不計。



山姆大叔向來靠強權橫行霸道，過去得心應手，但隨着特朗普上台實行單邊主義，跟盟國關係大不如前。君不見，美國為打壓中國高科技崛起，不僅肆意抹黑，還煽動盟友抵制封殺，然而指揮棒頻頻失靈。德國政府表明，沒有任何迹象證明華為會利用其設備監視客戶，若通過資訊安全標準，還是會允許華為競投5G合約。此舉可謂將美國的無理取鬧徹底戳破，令美國非常不爽，結果反轉豬肚，以不再共享情報報復之。



無可否認，德國既是北約成員，也是歐洲十四眼聯盟之一，高度依賴美國提供的反恐情報，尤其目前德國仍深受恐怖主義威脅，美國覷準對方軟肋加以恐嚇，未必不能奏效。問題是，凡事都講求證據，美國一直指控華為、中興的通訊設備設有「後門」，直接由北京監控，卻一直無法拿出證據來，這叫滿口法律公義的西方盟友如何名正言順撐得落？反之，斯諾登事件實實在在踢爆美國監控各國政要手機內容，當中包括德國總理默克爾。默氏尚未落台，也不可能這麼善忘，美國賊喊捉賊，不止虛偽，簡直可笑。



華為亦不再沉默，除了主動控告美國政府違憲，更不斷邀請外國傳媒到華為總部參觀，以坦蕩蕩的姿態應對是非。不少外媒都樂意為之，只有美國記者仍以高高在上的姿態拒絕，詆毀外國同行「收錢」唱好華為，應感到羞恥云云。這種敵視態度正是今日美中關係的縮影，中國倘一讓再讓，最終只會自討苦吃。



兩國貿易談判已到尾聲，中國還要委曲求全嗎？