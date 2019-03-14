中美兩國貿易談判美方的首席代表是萊蒂澤，他剛出席美國參議院聽證會，會上指兩國將在數周內達成協議，估計中國國家主席出訪歐洲時，就會順道到美國簽約。萊蒂澤是鷹派人物，對華談判他不是易與之人，如今就連此君也說中美很快會談得攏，相信兩國的貿易糾紛確實已到尾聲，再生不出甚麼大波折了。



目前中美最大的爭議是應否在協約中定明，假如中方無法遵行承諾，美方可馬上重新徵收關稅。但這是一項無聊爭拗，在此僵持，只代表兩國協議中所有大事已然底定，雙方已到了沒事找事的地步，目的是盡量將問題拖到三月底至四月初，到時好讓中美元首面上有光，告訴世人，最後協定還是得由兩國的老大談妥。



如果簽署協議後其中一方不守約，另一方當然有權採取行動，這是理所當然之事，等於一男一女簽下婚書，其中一個鬧出婚外情，另一個自然可以提出離婚，甚至在合法的情況下，也可向見異思遷者採取報復行動。至於報復行動是否奏效，就要看到時候雙方實力較量的結果了。



所以，既然美國有此要求，中國大可照簽不誤，要是我方講得出，日後當真做不到，你老美要懲罰，就懲罰好了。中方不怕簽這協議，原因有兩個：



第一，今日的中國已經成了世界第二大強國，將來甚至有機會成為全球的老大。無論是老大抑或老二，地位已然不凡，中國要開始學習做一個「言必信，行必果」的君子之國了，因此，如果打算簽約，就要有心理準備協議會堅守到底。



第二，退一步說，即使中國後來因為某些原因而無法踐諾，美國是否就一定能按協議開徵關稅作懲罰呢？那可不一定，政治一天也嫌長，到時候還得取決於中美雙方的實力以至世界局勢而定。若然其時恰巧美方有事求於中國，難道華盛頓還敢揮動關稅的大棒不成？